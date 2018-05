Alli (UPN) considera un "desacierto" las declaraciones de Catalá y cree que Rajoy "debe tomar una decisión" al respecto

"Ser el notario mayor del país requiere tener un cierto sentido común y saber entender la separación de poderes", ha continuado Alli que ha criticado que Catalá "no se ha arrepentido de sus palabras" sino que "las está justificando".

En una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por Europa Press, Alli ha considerado que el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, "debería tomar una decisión en relación a la situación del actual ministro de Justicia".

Sobre la sentencia en el juicio a 'La Manada', el diputado ha destacado que en UPN "siempre defendemos la diferencia de poderes" y "nos guste más o menos tenemos que respetar las sentencias". Sin embargo, ha asegurado que entiende "perfectamente esa movilización social que hay en la sociedad española".

Íñigo Alli ha dicho que "no es tanto la critica a los jueces sino que los que estamos en el poder legislativo cambiemos la ley si no nos gusta". Al respecto ha recordado que UPN ha registrado en el Congreso una modificación del artículo 178 del Código Penal "para que se entienda que no es abuso, que es agresión cuando lo ejecutan dos o más personas en un conflicto sexual". Una iniciativa para la que espera contar con la mayoría de las formaciones del Congreso.