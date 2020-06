UPN dice que "da la sensación de que Ciudadanos quiere separarse del PP", aunque no afecta a la situación en Navarra

Esparza, a preguntas de los medios al término de una rueda de prensa, ha afirmado que "es una estrategia legítima que no voy a cuestionar, como espero que no cuestionen la nuestra" y ha afirmado que esta situación no afecta "para nada en Navarra", donde UPN, PP y Ciudadanos comparten la coalición Navarra Suma.

El presidente de UPN ha explicado que su formación ha decidido votar en contra de una nueva prórroga del estado de alarma, señalando que "no hay más que salir a la calle para ver qué vida hay y que la situación desde el punto de vista de la pandemia es otra".

Además, ha señalado que "se nos había trasladado que el Gobierno iba a buscar alternativas al estado de alarma, pero no se han buscado, y no creemos que en este momento se tenga que plantear un estado de alarma".

Por otro lado, ha criticado que "el Gobierno ha convertido el Congreso en un mercado permanente, llegando a acuerdos con formaciones independentistas en cuestiones que no tienen nada que ver con la seguridad sanitaria de los ciudadanos".