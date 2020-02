La Ultraderechista AfD se queja de "marginación" tras los comicios de Hamburgo

La ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) se quejó hoy de haber sido víctima de una presunta "marginación" en la campaña electoral en la ciudad estado de Hamburgo, que al final llevó a un triunfo claro de los partidos de la coalición rojiverde que está al frente del Gobierno regional.

El copresidente del partido, Tino Chrupalla, y el jefe del grupo parlamentario, Alexander Gauland, celebraron que, según las cifras disponibles, la AfD haya logrado entrar al parlamento regional con el 5,3 % de los votos en medio de "circunstancias difíciles".

"Fue difícil porque en los últimos días hemos sido marginados, ha habido una campaña de hostigamiento contra nosotros como nunca antes se había visto y como yo no había considerado posible en este país", dijo Gauland ante la prensa.

"Con ello me refiero a los comentarios de muchos medios de comunicación. Si esto no cesa la democracia está en peligro, no por nosotros sino por aquellos que quieren excluirnos del espectro democrático", agregó.

Los candidatos del partido en Hamburgo, Dirk Nocklemann y Alexander Wolf, se quejaron de que en las últimas semana no habían podido hacer un solo acto electoral por la negativa de dueños de restaurantes y locales a alquilarlos, y que sus carteles habían sido destruidos por extremistas de izquierdas.

Por otra parte, según Wolf, la AfD mantuvo el número de votos de hace cinco años y la caída en el porcentaje, del 7 al 5 %, se había debido al aumento de la participación electoral que favoreció ante todo a Los Verdes.

Wolf también habló de una presunta campaña de grupos de extrema izquierda contra AfD y acusó al Gobierno regional de tolerarla.

"Todo estuvo tolerado por el gobierno rojiverde que es ciego del ojo izquierdo", dijo Wolf,