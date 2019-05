Unanimidad en la toma en consideración de una ley sobre gratuidad de educación infantil a tramitar en el Congreso

Dicha proposición de ley pretende la modificación del artículo 15 de la Ley de Educación de 2006, recogiendo que las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo y coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras Administraciones públicas y entidades privadas.

También incluye que el primer y el segundo ciclo de la educación infantil serán gratuitos, a fin de atender las demandas de las familias. En el primer ciclo las administraciones educativas financiarán el servicio de atención socioeducativa, incluido el comedor escolar, de los niños y niñas matriculados, tanto en centros públicos como en privados, y en el segundo ciclo las administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán con centros privados, en el contexto de su programación educativa.

Asimismo, según se recoge en la proposición de ley de los socialistas, los centros podrán ofrecer el primer ciclo de educación infantil, el segundo o ambos. De acuerdo con lo que establezcan las administraciones educativas, el primer ciclo de la educación infantil podrá ofrecerse en centros que abarquen el ciclo completo o una parte del mismo.

En defensa de la iniciativa, la diputada del PSOE-A María Márquez ha explicado que la gratuidad del primer y segundo ciclo de la educación infantil es una reivindicación de muchas familias y de gran parte de la comunidad educativa para "combatir" el carácter "asistencial" de la Lomce respecto a la educación infantil, "una etapa con identidad propia". Según ha añadido, el PSOE-A presentó esta proposición de ley también en la pasada legislatura "cuando gobernaba el PP en España".

"Lo hacemos también ahora que gobierna el PSOE porque lo que nos importa son los intereses de los andaluces", ha afirmado Márquez, quien ha destacado la importancia de la universalidad y la gratuidad de todas las etapas educativas. Así, ha recordado que el Gobierno de Susana Díaz aprobó la bonificación de las tasas universitarias, "una medida que se encuentra en peligro de extinción desde que la derecha llegó a Andalucía acompañada de la ultraderecha".

Por parte del PP-A, su diputado Miguel Ángel Ruiz ha explicado que la propuesta que trae el PSOE-A a esta Cámara viene incluida en el programa electoral del PP-A y en el acuerdo de gobierno alcanzado con Cs, por lo que su formación no puede estar "más de acuerdo". "Lo importante no es quien la traiga sino que se lleve a cabo", ha indicado el 'popular', quien ha destacado la necesidad de lograr consensos en materia educativa "para que el que llegue no cambie lo que hay", así como también la necesidad de "poner el acento más en las cosas que nos unen que en las que nos separan".

Fran Carrillo, de Cs, que ha explicado que su grupo no ha bloqueado la iniciativa "por coherencia ética", ha acusado al PSOE-A de hacer "mala política" al presentar una iniciativa "de algo que no han querido hacer el 37 años". "De nuevo las mismas frases y promesas, pero los hechos siempre hablan por encima de los resultados y en 37 años no han hecho nada por impulsar la gratuidad en esta etapa, han mantenido diez años congelados los precios públicos de las plazas y ha tenido que venir Cs para seguir bonificando las matrículas universitarias".

Por parte de Adelante Andalucía, su portavoz, Antonio Maíllo, ha argumentado el voto favorable de su grupo en su disposición al desarrollo del citado debate, añadiendo que su grupo presentará durante la tramitación parlamentaria las correspondientes enmiendas para mejorar el texto socialista. "Vamos a ser favorables a todo lo que empuje a una visión integral de la educación infantil vinculada al proceso educativo", ha añadido.

Por Vox, el presidente del grupo, Francisco Serrano, ha explicado que apoyan la medida porque "es bueno para los niños y siempre queremos lo mejor para ellos, y también porque va a repercutir en una buena solución en esta etapa para los niños de todo el país". Tras defender que "hay que trabajar por los niños", ha incidido en que también hay apoyar a los padres "para que puedan conciliar vida laboral y familiar" y siempre, como ha dicho que es Vox, "sin sectarismos".