Unauto-VTC espera que el Gobierno no ceda al "chantaje de los violentos" y recupere el "control de las calles"

Después de las jornadas de violencia de los últimos días en Barcelona en el marco de la huelga indefinida de los taxistas, que este sábado mantienen cortada la Gran Vía de la Ciudad Condal, Unauto-VTC ha manifestado que la situación ha llegado a "límites inconcebibles en un Estado de Derecho".

En un comunicado, la asociación denuncia que durante toda la tarde del viernes se vivieron "incontables agresiones a conductores y pasajeros de VTC en Barcelona, incluyendo disparos con arma de fuego a un vehículo y el volcado de otro en el aeropuerto del Prat".

Por eso, considera que tanto el Gobierno como el Ayuntamiento de Barcelona "han perdido el control de las calles" en la capital catalana y "no son capaces de garantizar la seguridad de sus ciudadanos".

Pero es que, además, recuerda que "los disturbios se están extendiendo a otras ciudades españolas y en varias ciudades grupos de taxistas colapsaron los principales nudos de comunicación".

Unauto-VTC reprocha que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reclamara ayer, tras reunirse con representantes de los taxistas, que el Ministerio de Fomento lleve a cabo una modificación en el reglamento que reconozca la competencia metropolitana sobre las licencias de VTC, compromiso que se reclama como condición para desconvocar las movilizaciones.

Tras recordar las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz de la publicación de las grabaciones de Corinna según las cuales "no va a aceptar ningún chantaje al Estado", Unauto-VTC espera que también en el caso de la huelga de los taxistas el Ejecutivo "no ceda al chantaje de los violentos que no han dudado en poner en riesgo la vida de los ciudadanos para proteger su monopolio".