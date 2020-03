Unidas Podemos emplaza a Ayuso a convocar nuevas elecciones al demostrar "absoluta incapacidad" para ejecutar políticas

El portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Jacinto Morano, ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a convocar unas nuevas elecciones al demostrar "absoluta incapacidad" y en caso de que no pueda poner en marcha sus políticas, como ocurre con la elaboración de los Presupuestos regionales para 2020.

En una entrevista con Europa Press, Morano ha comenzado criticando que sea marzo y aún el Ejecutivo autonómico no haya elaborado unas cuentas, algo que demuestra "su absoluta incapacidad para sacar adelante ninguna de sus políticas". Es por ello que ha recordado que el Gobierno del Estado "estuvo en estas circunstancias hace un año al no poder saca unos presupuestos, aunque sí los presentó, y se planteó que hablaran los ciudadanos".

"No sé si Ayuso se va a atrever, en el caso de que no pueda desarrollar sus políticas, plantear una situación de que hablen los ciudadanos y poner las urnas a ver si siguen respaldando su Gobierno. Desde luego lo que estamos viendo es un absoluto desgobierno", ha lanzado a la dirigente madrileña.

Para Morano, la Comunidad "hubiera estado mejor con un gobierno en funciones que con el Gobierno de Ayuso y Aguado", ya que la región "estaría igual sin presupuestos, sin leyes y no hubieran hecho los recortes que han hecho".

La presidenta madrileña ha indicado en numerosas ocasiones que hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez no les comunique las entregas a cuenta, no podrán elaborar los Presupuestos en la región, algo que el portavoz de la formación 'morada' ve como una "excusa de mal pagador".

"No sé si Díaz Ayuso se ha aplicado el 'pin parental en matemáticas, porque ese dinero que le falta a la Comunidad es de los 50 millones de euros en rebajas fiscales desde el año 2003", ha criticado.

A su juicio, si hubieran recaudado todo ese dinero, la Comunidad "no tendría ningún tipo de deuda" como la que tiene actualmente, que está "desbocada" y habría "14 millones de euros más para invertir en los servicios públicos". "No tienen dinero porque han hecho rebajas fiscales durante muchísimo tiempo y ahora tienen que buscar un culpable para tapar sus vergüenzas", ha lamentado.

"SON UNA ESPECIE DE TRIPARTITO PIMPINELA", DICE DEL GOBIERNO REGIONAL

Sobre si cree que finalmente los Presupuestos regionales saldrán adelante con la exigencia de Vox de implementar el 'pin parental', se ha mostrado seguro de que Ayuso "estaría encantada de apoyarlo si con eso consigue los presupuestos", porque "la canción que canta" es parecida a la que "cantó el PP en Andalucía y en Murcia" ya que ella "no dice que no le guste el 'pin parental', sino que no hay necesidad de él".

Por ello, piensa que es Vox quien marca "la agenda, los debates y los ritmos del Gobierno regional y cree que deberían ser "más contundentes" con ello. Ha definido la relación de Ayuso, Aguado y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, de "una especie de tripartito pimpinela que discuten para aparentar que son distintos" con unas relaciones políticas "que están siendo muy difíciles".

"Son incapaces de sacar cualquier medida. Creo que la relación, aunque estén de acuerdo en lo fundamental, es muy mala y estamos viendo que todavía no se ha aprobado una sola ley por parte del Gobierno en la Comunidad y no tiene visos de que se apruebe", ha sostenido.

No obstante, Morano ha asegurado que desde el Gobierno central podrán establecer "cortapisas" para hacer frente a las políticas de la "derecha" en la Comunidad. Las medidas, ha dicho, irán enfocadas "a proteger los espacios públicos", la ley educativa, el modelo de inclusión educativo "en contra de un modelo de privatización del PP".

También, desde la Asamblea plantearán que "hay otro modelo y alternativa de gestionar la Comunidad" y serán "vigilantes con las medidas que van a ir tomando". A su juicio, "ayuda" que haya un "Gobierno central" que refleje "una mayoría progresista" pero desde la Comunidad tienen la tarea "importante" de hacer frente a las políticas de los gobiernos de PP y Cs tanto en el Ejecutivo autonómico como en el Ayuntamiento de Madrid.

EN UN MES, AL GOBIERNO DEL ESTADO LE "HA CUNDIDO BASTANTE"

Por último, ha destacado que en el Gobierno del Estado, en un mes, ya les "ha cundido bastante" con la subida del salario mínimo, de las retribuciones a los funcionarios, una reforma de la regulación laboral; mientras que en casi un año del Gobierno de Ayuso y Aguado no se ha desarrollado "ninguna medida".

Sobre si cree que se han precipitado con la ley de libertades sexuales, Morano cree que "en absoluto" porque en eso consiste en trabajar en un Gobierno, en hacer proyectos de ley que luego se discuten y se modifican, pero sobre todo cumplir "con los compromisos".

"Si el modelo es el de Ayuso y Aguado, que todavía no han hecho nada, pues me voy a precipitar todos los días. Aquí hay un compromiso, afrontar una reforma en materia de libertad sexual y hemos avanzado en ese sentido y en la igualdad de hombres y mujeres", ha zanjado.