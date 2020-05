Unidas Podemos pide acuerdos a ERC: "Estamos destinados a entendernos"

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha lamentado este miércoles el rechazo de ERC a la prórroga del estado de alarma, pero ha tendido la mano a sus dirigentes y a su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, pues está convencido de que están "destinados" a entenderse.

"Le extiendo la mano porque sé que nos tenemos que poner de acuerdo en el futuro. Estamos destinados a entendernos", ha dicho Jaume Asens a Rufián en su segunda intervención en el debate sobre la prórroga del estado de alarma, que el socio catalán del Gobierno rechazará por primera vez tras abstenerse las otras tres ocasiones.

Asens, que también es portavoz de la confluencia catalana de Unidas Podemos, ha aludido a los dos ejes sobre los que pendula a su juicio ERC, el "nacional y el de izquierdas", que les ha llevado a pasar históricamente de ser "la muleta de CiU" a socios del PSC.

Y ha lamentado que, en esta ocasión, ERC haya optado por "dejarse arrastrar por Torra".

"Estoy convencido de que usted hoy se siente incómodo con la posición que ha tenido que defender", ha incidido Asens, que, no obstante, ha admitido que también en ocasiones él mismo discrepa de las decisiones del Gobierno o de su propio partido.

De hecho, al presidente del Gobierno le ha reclamado el portavoz de los comunes "dar respuestas valientes". "Creo que sería un error conformarse con ser la alternativa menos mala", le ha dicho Asens, representante del grupo con quien Sánchez comparte Gobierno.

Asens ha ensalzado además a Bildu, que "ha demostrado que se puede ser independentista, criticar al Gobierno y no olvidar el bien común", y le ha agradecido a la formación vasca que no se haya dejado "arrastrar" por ERC.

"¿Qué pinta aquí el ataque a ERC?", le ha respondido el portavoz parlamentario de la formación republicana, Gabriel Rufián, en su segunda intervención en la tribuna del Congreso.

Rufián ha insistido, en línea con la primera intervención, en la "incomodidad" de Unidas Podemos con el supuesto viraje a la derecha del Gobierno de coalición y le ha preguntado si acaso estaba "cómodo con el modelo de Barcelona" y con Ada Colau de alcaldesa con los votos de Manuel Valls, "un tipo que lo que hizo fue exportar a miles de gitanos".

"¿De qué sirve que le diga esto?, ¿estaba cómodo cuando Podemos le quitó la alcaldía a CUP y ERC para aliarse con el PSOE? Seguramente, no", ha añadido el portavoz republicano.

"¿De qué sirve que me diga aquello de más Tardá y menos Torra? Es como si yo le dijera: 'Más Maragall y menos Valls'. Esto no sirve de nada, no lo hagan más porque saben de lo injusto y tramposo de todo esto", le ha espetado.