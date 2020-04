Unidas Podemos pide a PP y Vox que rectifiquen y dejen a sus diputados en casa, salvo a los portavoces

El presidente de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común, Jaume Asens, ha denunciado este martes la "irresponsabilidad" que están cometiendo, a su juicio, el PP y Vox al pedir a sus diputados que acudan al Congreso a trabajar o a participar presencialmente en el Pleno de este jueves, y les ha exigido que rectifiquen y hagan que se queden en casa todos los que no sean imprescindibles, como los portavoces.

En un mensaje grabado en vídeo, el diputado de En Comú Podem ha querido expresar la "preocupación" de su organización "por la actuación de la derecha y la extrema derecha", después de que 16 diputados de Vox acudieran ayer a trabajar a sus despachos del Congreso, y de que el PP haya anunciado que van a acudir 45 parlamentarios de su formación al Pleno de este jueves, convocado para prorrogar el estado de alarma, a pesar de que ello les implique desplazarse hasta Madrid, "el centro de la epidemia".

"Parece que el virus no es lo único contagioso. También lo es la irresponsabilidad", ha lamentado Asens, antes de dirigirse directamente al líder de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, para avisarles de que "eso no es un juego de niños donde puedan competir para ver quién es más travieso a la hora de saltarse las normas".

"NO SEAN FRÍVOLOS"

"Esto va en serio. No puede ser que le pidamos al conjunto de la ciudadanía que sea responsable, que se quede en casa, que evite desplazamientos innecesarios, y ustedes se vayan todos al Congreso, y nos digan que es necesario porque hay que verles, y que eso es más importante que el trabajo que hacen los médicos", ha reprendido.

En este sentido, el presidente de Unidas Podemos les ha pedido que "no sean frívolos" y ha advertido de que "hacerse una foto ahora mismo" en el Congreso "no es necesario". "Que vayan tan solo los portavoces y los otros que sigan el Pleno desde sus domicilios, como haremos el resto. Por eso les pido por favor que rectifiquen, ya no como oposición responsable que deberían ser, sino como los ciudadanos que también son", ha zanjado.