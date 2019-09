Unidas Podemos dice que el PSOE no concretó en la reunión del jueves los cargos que les ofrecían en organismos

En declaraciones a 'laSexta' recogidas por Europa Press, ha indicado que si bien esto no es un obstáculo para el diálogo, a los morados les gusta trabajar "con papeles" para que quede claro lo que se ofrece. Además, ha recordado que no son partidarios de ocupar esos puestos dado que consideran que han de estar liderados por profesionales y no por políticos.

"No queremos tezanos", ha señalado haciendo referencia al apellido del director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, para luego añadir que desde el PSOE "ofrecen independientes donde debe haber políticos, y políticos donde debería haber independientes".

ESPERANZADA TRAS LA REUNIÓN

No obstante, Díaz ha indicado que abandonó la reunión "con esperanzas" porque mientras haya diálogo se mantiene la posibilidad de acuerdo. Cree que este encuentro, que se alargó durante más de cuatro horas, "era necesario e imprescindible" porque sirvió para "aclarar cuestiones", máxime cuando llevaban desde julio sin mantener contacto.

Ahora, añade Díaz, toca saber con exactitud si la intuición de que los socialistas quieren elecciones es real o si hay "margen" para un acuerdo de gobierno que permita desatascar la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

En este sentido, espera que el hecho de que ambos equipos se hayan emplazado a una próxima reunión permita al equipo liderado por la vicepresidenta Carmen Calvo reflexionar sobre la propuesta de los morados.