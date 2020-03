Unidas Podemos no descarta llegar hasta los tribunales para pedir una comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la Junta de Portavoces, Pisarello ha afirmado que están barajando todas las opciones, desde pedir a la Mesa que se reconsidere la inadmisión a trámite, a volver a proponer la creación de la comisión, o "actuar ante otros tribunales".

La Mesa del Congreso, con el apoyo de PSOE, PP y Vox, y siguiendo el criterio de los letrados, ha tomado esta decisión de rechazar tramitar las dos peticiones que se habían presentado para crear una comisión de investigación sobre supuestas cuentas y donaciones atribuidas al Rey Juan Carlos I.

Es decir, los socios de Gobierno del Gobierno de coalición se han dividido en la votación: Unidas Podemos ha apoyado las iniciativas --una de las cuales la había presentado el grupo confederal--, mientras que el PSOE ha apoyado su inadmisión junto con PP y Vox.

DENUNCIAN QUE NO HAY "JUSTIFICACIÓN JURÍDICA"

A juicio de Pisarello, la decisión de la Mesa no está "jurídicamente justificada" y es "muy grave desde el punto de vista político", porque el Rey emérito "ya no goza de ninguna de las prerrogativas que le da la Constitución".

"No se puede utilizar la inviolabilidad del Rey como una coartada para garantizar el privilegio y la opacidad de un ex jefe de Estado que no tiene por qué ser tratado en asuntos tan graves de manera diferente a otro ciudadano del país", ha reclamado.

Además, el diputado de En Comú ha avisado de que "si se hurta al Parlamento el debate público sobre estas cosas", los "cuestionamientos" que hoy afectan a Juan Carlos I, pueden llegar alcanzar, a su juicio, al Rey Felipe VI.

Unidas Podemos ya intentó sin éxito en 2018, hasta en tres ocasiones, que se creara una comisión de investigación sobre el Rey emérito. Ante el reiterado rechazo de la Mesa, los 'morados' llegaron incluso a mandarle una carta a la Casa Real para que Juan Carlos I compareciera a petición propia.