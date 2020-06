Unidas Podemos ve difícil de entender el rechazo del PSOE a investigar al rey

El secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello (Unidas Podemos), ha lamentado este martes la negativa de la Cámara a investigar al rey Juan Carlos, una decisión que considera un "error" y difícil de entender -ha dicho- para "muchos votantes del PSOE, republicanos o no".

En rueda de prensa tras la reunión de la Mesa del Congreso en la que se ha rechazado la comisión de investigación que solicitaba Unidas Podemos junto a los grupos nacionalistas e independentistas, Pisarello ha asegurado no haber encontrado argumentos jurídicos para el rechazo a la comisión en la Mesa, formada por tres representantes del PSOE (incluida la presidenta, Meritxell Batet), tres de Unidas Podemos, dos del PP y uno de Vox.

"Habrá muchos votantes del PSOE, republicanos y no, que no entenderán que el Parlamento no pueda discutir sobre esta cuestión", ha incidido Pisarello tras remarcar que los socialistas han votado en contra de crear esta comisión.

Ha lamentado además que "40 años después de la Transición" el Congreso busque "apuntalar privilegios y prevendas de una monarquía".

La propuesta de Unidas Podemos que ha sido rechazada pedía investigar hechos en los que el rey emérito estaría implicado, como la construcción del AVE a La Meca, y que habrían sucedido después de abdicar, unas actividades que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Sin embargo, un informe de los letrados del Congreso ya proponía a la Mesa el rechazo a la comisión de investigación pues entendían ellos que su inviolabilidad es absoluta y tiene efectos jurídicos permanentes.

Pisarello ha llamado la atención sobre la gravedad de los delitos económicos que podría haber cometido el monarca. "Hay miles de familias, empresas, gente trabajadora que cumple y tiene derecho a conocer la verdad", ha remarcado.

Y ha considerado que no investigar es, además de un error, "una suerte de condena de antemano de la propia monarquía". "La sospecha va a crecer, no se va a detener", ha augurado el secretario primero de la Mesa del Congreso en rueda de prensa.

Hasta la fecha, todas las peticiones en la línea de investigar a la Casa Real han sido rechazadas por la Mesa del Congreso según el criterio de los servicios jurídicos: la inviolabilidad del rey es permanente.

Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo sí ha asumido la investigación sobre la relevancia penal de los hechos ocurridos desde junio de 2014, cuando Juan Carlos de Borbón dejó de ser jefe del Estado en España y, con ello, según el criterio de Fiscalía, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución.

Además de esta propuesta firmada por portavoces de ERC, JxCat, CUP, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y BNG, todos estos partidos menos Unidas Podemos promovieron otra comisión de investigación que pedía indagar en el Congreso si entre los beneficiarios de las supuestas "actividades ilícitas" del rey Juan Carlos está Felipe VI, así como el conocimiento que este tenía sobre las actividades de su padre.