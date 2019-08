Unidas Podemos también exige explicaciones a Hacienda por su "irresponsable" actitud con la financiación autonómica

Así lo ha asegurado la diputada de Esquerra Unida (EUPV-IU) en el Congreso, Roser Maestro, quien tacha de "excusas de mal pagador" que el Gobierno alegue que, estando en funciones, no puede ejecutar esos anticipos.

En un comunicado recogido por Europa Press, la diputada de IU y de Unidas Podemos ha anunciado que solicitará la comparecencia de la ministra de Hacienda para que dé explicaciones "sobre los incumplimientos de tesorería a las Comunidades Autónomas sin que exista la informe de la Abogacía que presuntamente avala los impagos".

Al igual que ha anunciado el PP y Ciudadanos, también Unidas Podemos ha anunciado que solicitará al Gobierno ese informe de la Abogacía del Estado.

Maestro se ha mostrado muy crítica ante la actuación del Gobierno de España, que ha calificado de "irresponsable", ya que "está poniendo la tesorería de la Generalitat Valenciana en un situación límite".

TEMA CLAVE PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA

"Ya no se trata de no reconocer la deuda histórica, o de la reforma de la financiación que tenemos pendiente desde hace 5 años, sino de un retraso injustificado en los pagos que deberían ser habituales en las comunidades autónomas, que, sumado a la infrafinanciación que sufrimos los valencianos y las valencianas, está limitando al máximo el margen de maniobra del gobierno valenciano y perjudicando sobremanera a la sociedad valenciana, quien sufre unos recortes que no deberían producirse", sostiene.

En ese sentido, La diputada de la formación de izquierdas ha instado al Gobierno de España a "no excusar su inoperatividad en supuestos informes que no existen" y ha exigido que busque con urgencia una solución al grave problema que está generando con los impagos, que sólo para la Comunidad Valenciana suponen unos 450 millones de euros en concepto de entregas a cuenta y de unos 273 millones en concepto de compensaciones por el cambio de modelo de cómputo del IVA.