Unidas Podemos lamenta la posición del PSOE pero ve todavía "las puertas abiertas"

Día para valorar la larga reunión de este jueves entre los equipos del PSOE y Unidas Podemos. Estos últimos se muestran contrariados con la actitud de los socialistas en el encuentro en el que se les presentó "una tercera vía que en realidad es la primera, un Gobierno en solitario", como ha señalado Yolanda Díaz, diputada de En Común Galicia, en una entrevista en RNE.

Desde Unidas Podemos la intención era retomar la negociación donde se dejó en julio. "Nos quedamos cerca y les hemos preguntado hasta la extenuación por qué no empezar por ahí, pero no hemos tenido respuesta", ha defendido Ione Belarra, portavoz adjunta del grupo en TVE. "Constatamos que en el PSOE no hay voluntad de negociar", ha incidido, aunque ha matizado que "vamos a hablar hasta el último momento".

Ambas diputadas coinciden en señalar que parece que el PSOE ha puesto en marcha la "maquinaria electoral", como apunta Díaz, y que intentó con esta reunión convertirla en un acto de "márketing", lamenta Belarra. Sostienen que ir a elecciones por "una cuestión partidista" sería una "irresponsabilidad".

Belarra ha incidido en su mensaje de anoche, apuntando que se salió con "preocupación" del encuentro. "El documento que nos presentaron parece un programa electoral", ha lamentado en la televisión pública. "Comprobamos que el PSOE ha vuelto varios pasos atrás, con un Gobierno en solitario", ha apuntado.

Pese a estas críticas hacia las posiciones del PSOE, "la puerta está abierta". Así lo ha destacado Yolanda Díaz. "Yo creo que el dato importante es que nos dimos tiempo para poder reflexionar y poder trabajar en nuevas propuestas y en las que ya están sobre la mesa", ha remarcado. "Acabó la reunión con discrepancias pero con intención de volvernos a ver", ha subrayado. "Hay esperanza".

Díaz ha deslizado que estos próximos encuentros -el de Iglesias y Sánchez sigue sin fecha- se realizarán "con discreción". "Es clave", ha subrayado. "No fueron edificantes las filtraciones de julio". En otra entrevista posterior, en Ondacero, la diputada gallega ha destacado que "parece que han entendido que gobernar en solitario no es posible".

"Si entregamos los votos gratis es más que probable que les dificultemos extraordinariamente su labor de gobierno", ha incidido Díaz, sobre un posible apoyo de última hora que evite la repetición electora. "Han dado un paso adelante y asumido que lo que pretenden no es posible", ha insistido.

En esta línea, Belarra ha defendido que se estudiaría un apoyo desde fuera de Unidas Podemos si no fuera porque "se ha demostrado que es un fracaso". La diputada navarra insiste en que este modelo es el que existió tras la moción de censura y "llevó a no aprobar los presupuestos y a convocar elecciones". Belarra se ha mostrado contrariada con el hecho de que el paso a un lado de Iglesias no haya servido para alcanzar un acuerdo de coalición. "Hemos cedido mucho".