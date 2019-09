Unidas Podemos ve "retrocesos" en la oferta del PSOE e insiste en la coalición

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, constata "retrocesos evidentes" en la oferta programática que el PSOE ha hecho a su partido para pactar la investidura de Pedro Sánchez y ha insistido en que la apuesta de su partido es de un Gobierno de coalición con los socialistas.

Tras participar en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, Belarra se ha mostrado sorprendida porque el documento con 370 medidas planteado ayer por Sánchez "se parezca más a un programa electoral que a un acuerdo de Gobierno".

Entre los "retrocesos evidentes" que detecta respecto al acuerdo presupuestario que su grupo alcanzó con el PSOE en la pasada legislatura y que no pudo salir adelante en el Congreso, ha citado la derogación de la reforma laboral promovida por el PP.

Belarra ha señalado que Unidas Podemos está estudiando "en detalle" todas las medidas para mañana jueves dar una respuesta al PSOE en la primera reunión negociadora que van a mantener las dos fuerzas políticas.

Pero ha adelantado que su formación piensa que el documento es "básicamente repetir exactamente las mismas propuestas de junio", que se trasladan en un Gobierno "de partido único".

Ese modelo de "Gobierno monocolor" es a su entender un modelo "fracasado", que ya se probó durante ocho meses tras la moción de censura que llevó al Gobierno a Sánchez hasta el Gobierno generando una "enorme inestabilidad" y que ni siquiera permitió sacar adelante los presupuestos.

Se trata de un esquema, ha criticado, en el que el PSOE "acumula todos los sillones y no quiere compartir ninguna responsabilidad", y no aporta estabilidad, por lo que entiende que "no es una buena solución para España".