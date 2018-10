Unidos Podemos no impedirá que el Congreso exija mañana la comparecencia de Pedro Duque por sus temas de Hacienda

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha decidido no oponerse a la iniciativa que el PP llevará este martes a votación en el Pleno del Congreso para tratar de obligar al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, a comparecer en la Cámara y dar explicaciones sobre su sociedad instrumental y su comportamiento fiscal.

Según informaron fuentes del grupo que capitanea Pablo Iglesias, sus diputados optarán por la abstención, con lo que la iniciativa del PP tiene visos de prosperar si, como se espera, suma el apoyo de Ciudadanos. Esa misma aritmética permitió que hace unas semanas el Congreso exigiese la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, pese al voto en contra del PSOE.

En la moción del PP se propone que el Congreso inste al Gobierno a que "el ministro de Ciencia comparezca de manera inmediata en comisión para que aclare todo lo relacionado con su sociedad patrimonial, aporte la documentación correspondiente al autoalquiler y su reflejo contable en las cuentas de la sociedad, así como que se ratifique en todo cuanto afirmó en rueda de prensa el pasado 27 de septiembre".

EL INFORME TÉCNICO NO LE BASTA AL PP

En su texto, recogido por Europa Press, el PP alega que desde que saltó la polémica ese 27 de septiembre, el ministro Duque se "esconde" del Parlamento y "ha desaparecido" pese a que tiene pendiente peticiones de comparecencia y preguntas.

Este mismo lunes el ministro ha difundido un informe técnico sobre la sociedad patrimonial constituida con su esposa en el que se asegura que esa fórmula supuso "un perjuicio para los copartícipes", al "pagar más impuestos de los que les correspondería". "Por si cabía aún alguna duda: ya tenemos el informe profesional sobre nuestra sociedad familiar. No la creamos para pagar menos impuestos, y estamos al corriente", ha publicado Duque en su cuenta de Twitter.

Pero el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya ha contestado reiterando la exigencia de más explicaciones y burlándose de esa idea de que los ministros paguen más impuestos de los que les corresponden.

NO HA SIDO HONESTO

La iniciativa que se debate este martes es consecuencia del debate celebrado el pasado miércoles en el Pleno del Congreso, donde el diputado Juan Bravo Baena aseguró que Duque no está siendo "honesto" con la polémica de su sociedad patrimonial y "miente" en cuanto a su comportamiento fiscal

El portavoz de Ciencia del PP no cuestiona el currículum profesional de Pedro Duque, pero cree que "no dice la verdad" sobre la sociedad que constituyó para gestionar su patrimonio, que no está siendo "honesto" y que "intenta ocultar todo y facilitar la mínima información", por lo que le instó a dar más explicaciones, aportar la información y "disipar las dudas".

"No ponemos en duda su currículum, sino su comportamiento fiscal --resumió--. El señor Duque se equivocó cuando compró el inmueble de Jávea (Alicante), cuando constituyó la sociedad patrimonial y cuando aceptó ser ministro de Pedro Sánchez".

NO ES LO QUE DECÍA PEDRO SÁNCHEZ

Y es que, según recuerda el PP en su moción, el comportamiento de Duque contrasta con lo que sostenía el presidente Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. "Si yo tengo en la Ejecutiva de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que tiene una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos que le toca pagar, al día siguiente esa persona estaría fuera de mi Ejecutiva", argumentaba el líder socialista en 2015.

En ausencia de Duque, la interpelación del PP fue contestada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se mostró "orgullosa" de compartir Gobierno con Pedro Duque y acusó a los 'populares' "tratan de desprestigiar al Ejecutivo" y "atacar a los miembros del Gobierno" para evitar que se compruebe que "hay otra manera de hacer política".