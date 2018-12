Unidos Podemos acusa al Gobierno de incumplir el acuerdo de Presupuestos a través de "decretazos" insuficientes

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha avisado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de que no puede "intentar incumplir el acuerdo de Presupuestos" que alcanzó con el Grupo Confederal en octubre "a través de reales decretos los viernes" en los Consejos de Ministros.

"Esos reales decretos tienen que recoger el acuerdo presupuestario y tiene que ir cumpliéndolo hasta que podamos aprobar los Presupuestos. Hay que seguir trabajando en ello, no basta con bajar los brazos", ha defendido en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la Junta de Portavoces.

Belarra ha lanzado este aviso tras referirse en concreto a dos de las medidas aprobadas el pasado viernes por el Consejo de Ministros, que Podemos considera claramente insuficientes respecto a lo aprobado en el acuerdo de Presupuestos.

Se trata, por un lado, del real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, en el que no se incluyen algunos de los aspectos pactados con Podemos como las medidas para controlar los precios de los alquileres allí donde los Ayuntamientos detecten "zonas tensionadas".

"O RECTIFICA O NO APOYAREMOS"

El propio secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ya anunció el pasado viernes que su grupo votará en contra de ese real decreto si el Gobierno no rectifica e incluye en él medidas para bajar el alquiler.

Y así lo ha confirmado este martes Belarra. "O rectifica y cumple el acuerdo de vivienda que tenemos en el acuerdo presupuestario o no vamos a apoyar ese real decreto. Es fundamental que esto quede claro, porque el real decreto deja fuera la medida más importante, que es la posibilidad de que los Ayuntamientos y Comunidades puedan declarar zonas especialmente tensionadas", ha señalado.

"Estamos en un momento clave. No puede ocurrir que el Gobierno de Pedro Sánchez se permita saltarse el acuerdo de Presupuestos a través de decretazos. Se lo decimos muy claro: No van a contar con nuestros votos si no se cumple el acuerdo", ha remarcado.

Por otra parte, la dirigente de Podemos ha criticado el anteproyecto de ley para una reforma educativa impulsado por el Gobierno, porque supone, a su juicio, "una vuelta atrás a la LOE de 2006".

"Este anteproyecto parece que mira más a PP y Ciudadanos que a la comunidad educativa. Ahora cuenta solo con 84 diputados --los del PSOE-- y no cuenta con nuestro apoyo, tal y como está redactado", ha avisado.

No obstante, preguntada sobre si Unidos Podemos tiene intención de levantarse de las mesas creadas para negociar con el Gobierno el desarrollo del acuerdo presupuestario, o si da por roto ese pacto, Belarra ha asegurado que, por el contrario, lo que va a hacer su grupo es seguir trabajando para que se aprueben las cuentas públicas porque contienen muchas medidas suyas que lograron "arrancarle" al Ejecutivo.

RECLAMA AL GOBIERNO "MÁS ESFUERZO" PARA APROBAR LOS PGE

"Dado el nivel de incendio en que están las tres fuerza del bloque reaccionario, lo que se espera de nosotros es máximo trabajo y esfuerzo para sacar adelante los Presupuestos, y por eso esperamos por parte del Gobierno ese mismo esfuerzo y esa dedicación, entendiendo que son un paso clave para garantizar la gobernabilidad progresista en nuestro país", ha explicado.

En esta línea, ha insistido en que Podemos "no baja los brazos" y va a "pelear hasta el final" y ha reclamado al Gobierno que haga lo mismo. "Seguimos manteniendo contactos con el Gobierno pero a nadie se le escapa que esperamos de ellos mucha más dedicación y más esfuerzo para que realmente estos Presupuestos puedan salir adelante", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz de En Marea, Antón Gómez Reino, ha recordado que en el caso de los cinco diputados gallegos, no apoyarán los Presupuestos si no cumplen con "la agenda gallega del cambio" que le entregaron al Gobierno. "Le pedimos al Gobierno que sea serio, trabaje de verdad, no haga electoralismo y atienda la agenda gallega del cambio", ha reclamado, antes de la Junta de Portavoces.

A su vez, la portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, ha reafirmado que los diputados catalanes no votarán el decreto de vivienda si el Gobierno no rectifica y no cumple con lo acordado en el pacto de Presupuestos.

Además, ha defendido la necesidad de que siga avanzando hacia la "vía del diálogo" en Cataluña, pero no solo mediante "gestos" sino con "avances concretos", como por ejemplo, recabando el apoyo de las fuerzas catalanas para sacar adelante las cuentas públicas.

Eso sí, Martín ha criticado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se haya "quedado solo" y sea el único que no haya confirmado el encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de este viernes con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona.

Respecto a ese encuentro, Bealarra ha señalado que esa reunión puede contribuir a la "normalidad institucional" pero, no obstante, al igual que Martín ha avisado al Gobierno de que "no basta sólo con hablar" sino que "hay que rellenar con hechos la palabra diálogo".