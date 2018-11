Unidos Podemos pide a Sánchez "esforzarse más" en conseguir apoyos para sacar adelante los Presupuestos de 2019

En los pasillos del Congreso, la portavoz interina de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha defendido que el Ejecutivo tiene que "dejarse la piel" para tener unos Presupuestos que, de aprobarse, "mejorarían la vida de millones de personas". Pero, a su juicio, "tiene que esforzarse más".

Preguntada sobre si el Gobierno debería presentar en el Congreso sus cuentas aunque no cuente con el respaldo necesario para aprobarlas, Belarra ha comentado que "hasta que no se vota no se puede saber qué va a pasar". "Creo que esforzarse tiene que ver con apurar todas las opciones disponibles para que estos Presupuestos salgan adelante", ha insistido.

IU: DEBE SER SU FUNCIÓN PRIORITARIA

En este mismo sentido se ha expresado el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien también ha criticado que el Gobierno "no esté haciendo el esfuerzo suficiente" para aprobar los Presupuestos, algo que, a su juicio, debería ser "una función prioritaria" en este momento.

Pero en su caso Garzón sí ha subrayado que el Ejecutivo debería presentar en el Congreso el proyecto, tenga o no los apoyos necesarios, primero porque "se puede ganar" y, segundo, "porque ése es el procedimiento y sería lo más razonable".