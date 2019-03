Unidos Podemos confirma que apoyará los decretos de vivienda e igualdad del Gobierno, pero los ve "insuficientes"

El grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea va a apoyar los últimos reales decretos ley del Gobierno en materia de vivienda y alquiler, por un lado, y de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, por otro, porque incluyen mejoras, aunque considera que ambas iniciativas son "insuficientes".

Así lo han puesto este viernes de manifiesto, en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, la portavoz del grupo parlamentario, Irene Montero, y la alcaldesa de Barcelona y líder de los 'comunes', Ada Colau.

"En ambos decretos hay una característica común: son buenas noticias pero insuficientes para los españoles. Estamos contentos de haber conseguido llevar al PSOE hasta el límite de lo que el PSOE puede aceptar", ha afirmado Montero.

En este sentido, la 'número dos' del partido morado ha asegurado que si no hubiera sido por el empuje de Unidos Podemos y sus confluencias el Gobierno no habría introducir las mejoras incluye, por ejemplo, el decreto de vivienda, que creen que mejora, aunque no lo suficiente, el que presentó el Ejecutivo en enero y que el grupo confederal tumbó en el Congreso.

"CELEBRACIÓN A MEDIAS"

"Hemos conseguido, gracias al esfuerzo, llevar al PSOE hasta el límite de donde el PSOE puede llegar. Eso son buenas noticia. Vamos a poder tener una ampliación del permiso de paternidad, y unos contratos de alquileres más largos y que solo se actualicen con el IPC y no pueda haber incrementos abusivos, pero para nosotros eso es insuficiente", ha recalcado Montero.

En esta línea, Colau ha señalado que la de este viernes es "una celebración a medias". "En el último Consejo de Ministros se lleva un decreto que a diferencia del que presentó el PSOE, introduce varias mejoras que veníamos reclamando", ha reconocido.

"Pero hay que lamentar muchísimo que el PSOE vuelve a ceder a las presiones de los fondos inmobiliarios y renuncia a introducir el compromiso que teníamos firmado de regular las subidas abusivas del precio del alquiler. Esa es la gran tarea pendiente que queda. La próxima legislatura se deberá tener como prioridad", ha apostillado.

A este respecto, tanto Colau como Montero han aprovechado para pedir a los electores que en las generales del 28 de abril recuerden que el PSOE no ha tenido "la valentía suficiente para enfrentar a los intereses especulativos" e ir más allá en estas y otras medidas, y apuesten por Unidos Podemos y En Comú, que sí han tendido eso "como prioridad".

NO SE HA ATREVIDO

"Tenemos la oportunidad de que en las próximas elecciones todo el mundo tenga claro que el PSOE, durante estos 40 años, no se ha atrevido a regular esas subidas abusivas", ha afirmado la alcaldesa. "Ojalá que la gente sea muy responsable en el voto y tenga muy en cuenta esto a la hora de decidir el próximo Congreso y el próximo Gobierno del país", ha apostillado Colau.

"Le decimos a la ciudadanía, aprovechando que estamos en periodo electoral, que no tengan ni miedo ni resignación. No tenemos por qué elegir entre volver al pasado, con las tres derechas, o quedarnos como estamos. Se puede cambiar y es posible aplicar políticas que regulen de forma firme el alquiler", ha defendido a su vez Montero.