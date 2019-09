Units y Convergents se desmarcan de los encuentros del espacio catalanista moderado

Units per Avançar y Convergents se han desmarcado este miércoles de los encuentros que miembros críticos del PDeCAT y representantes de otras formaciones contrarios a la unilateralidad, como Convergents, Lliures y la Lliga Democràtica, están manteniendo durante esta semana para debatir sobre el futuro de Cataluña dentro del espacio catalanista moderado.

Lo han explicado en sendos comunicados, después de la reunión que este miércoles representantes del espacio catalanista de centro derecha han mantenido en un restaurante de Barcelona bajo el título 'Bases para un entendimiento de los catalanes de centro' y que el sábado celebrarán en el Monestir de Poblet (Tarragona).

Está previsto que al encuentro en Poblet, que se celebrará con el título de 'El país de mañana', asistan más de 200 personas y entre los invitados se encuentran la senadora de JxCat Marta Pascal; el exportavoz del PDeCAT en el Congreso Carles Campuzano; y el exconseller y exalcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Lluís Recoder, entre otros.

Units, la formación liderada por el diputado del PSC-Units en el Parlament Ramon Espadaler, ha explicado que declinaron participar en estos encuentros porque critican que "tiene por objetivo la formación de un nuevo partido o instrumento político".

Units ha argumentado que ha rechazado participar en este cónclave porque ya es un partido "consolidado" en el Parlament y varios ayuntamientos catalanes, y en su definición programática e ideológica.

"Por este motivo, en estos momentos no participaremos en debates que tengan como objetivo crear nuevos instrumentos electorales", aunque ha aclarado que están dispuestos a dialogar con otros partidos e iniciativas ubicadas en el centro político catalanista.

Sí que ha participado en el encuentro de este miércoles el partido Convergents, liderado por el exconseller Germà Gordó, aunque ha afirmado que no comparten el resultado que ha surgido de esta reunión porque "el soberanismo de centro y orden, que representa Convergents, no tiene cabida".

La formación había informado que miembros de su organización asistirían "a título particular" a la reunión de este miércoles y del sábado en el Monestir de Poblet, aunque habían avisado de que cualquier tema que se tratara en estos encuentros no iba a afectar al partido mientras no se aprobase en sus órganos internos.

EVA PARERA

A cuatro días de la reunión en Poblet, la concejal de BCN Canvi en el Ayuntamiento de Barcelona y una de las fundadoras de la Lliga Democràtica Eva Parera ha anunciado que abandona la Lliga porque "pretende revivir CDC".

En una entrevista de El Periódico recogida por Europa Press, ha considerado "un error ir de la mano de Convergents, un partido claramente soberanista" y que está liderado por Gordó, que votó a favor de las leyes de 'desconexión que aprobó el Parlament en 2017 y está procesado por su presunta implicación en el caso 3%.

"Este proyecto despertaba un cierto interés, pero creo que el interés morirá cuando se sepa que es un partido más que se quiere poner a la cola de Units, Lliures o Convergents, es decir, nada. Es más de lo mismo. Es nostalgia de un pasado que tenemos que olvidar y con el que hay que ser muy críticos", ha lamentado.