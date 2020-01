Units pide elecciones inmediatas porque "no tiene sentido alargar la agonía de este Govern"

En declaraciones a los medios, el diputado del PSC-Units en el Parlament y líder de Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha lamentado que el presidente del Govern, Quim Torra, haya anunciado que convocará elecciones después de que se aprueben las Cuentas catalanas.

Espadaler ha criticado que Torra quiera aprobar en esta legislatura unos Presupuestos que gestionará el próximo Ejecutivo catalán, por lo que cree que debería ser el próximo que surja de las urnas el que las apruebe.

En un comunicado, Units per Avançar ha remarcado que la legislatura no tiene más recorrido y que ha llegado a su final, porque el Govern "no tiene unidad ni una estrategia compartida" ni hay lealtad entre sus socios.

"Conscientes de que el Govern está irremediablemente fracturado y que el presidente está desautorizado", la formación ha pedido convocar elecciones inmediatamente, y ha sostenido que los Presupuestos deben estar al servicio de un proyecto político que no tiene el Govern.