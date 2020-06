Urkullu dice no hay "trato de favor" a Euskadi en la desescalada, sino un ejercicio del PNV de defensa del autogobierno

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que no existe un "trato de favor" a Euskadi por parte del Gobierno central en la desescalada, sino que lo que hay es un "ejercicio" por parte del PNV y de él mismo de "defensa del autogobierno".

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el Lehendakari ha indicado que nadie "le ha "echado en cara" un supuesto trato de favor hacia Euskadi a cambio de los votos del PNV para apoyar la prórroga del estado de alarma, salvo en la videoconferencia del pasado domingo en la que hubo "una cierta crítica" por el acuerdo que supondrá que Euskadi gestione el Ingreso Mínimo Vital impulsado por el Gobierno central.

A su juicio, son unas críticas "sin caer en la cuenta de lo que es la realidad de la propia Constitución Española y el reconocimiento de los derechos históricos".

Tras señalar que es una cuestión que afecta a la hacienda y en Euskadi hay tres haciendas territoriales, ha añadido que también incide como prestación de la Seguridad Social, en la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que es una competencia contemplada en el Estatuto de autonomía del País Vasco desde el año 1979. "Pero no ha habido nada que se me haya reprochado ni que se me haya echado en cara", ha indicado.

Iñigo Urkullu ha manifestado que el PNV y él, como Lehendakari de un gobierno de coalición, reivindican "el respeto al autogobierno reconocido como un hecho singular en la propia Constitución Española que deviene de los Derechos Históricos reconocidos en la Disposición adicional primera de la Constitución Española". "Y, en nuestro caso, además, estamos hablando de cuestiones que tienen como consecuencia de la ley de Concierto económico", ha añadido.

El Lehendakari ha insistido en que trato de favor "ninguno" y lo que hay es "un ejercicio" tanto por parte del PNV como de él como Lehendakari de defensa del autogobierno y respeto a lo que "está contemplado en la propia Ley Orgánica de la Constitución Española".

Cuestionado por si cree que el resto de comunidades también deberían poder gestionar el Ingreso Mínimo Vital, ha indicado que se limita a lo que está contemplado en el caso de Euskadi en el Estatuto de Autonomía, que es la Disposición Transitoria Cuarta, que habla de la competencia "que asiste" a Euskadi en la gestión del régimen económico de la Seguridad Social que "todavía está pendiente de ser transferida 40 años después".

"Esto tiene que ver también con la hacienda y siendo conscientes de que en Euskadi como en Navarra, pero en Euskadi, que es de lo que me compete hablar, somos nosotros quienes, con riesgo unilateral de gestión en particular los Territorios Históricos, las Diputaciones Forales recaudan el dinero, y no nos financiamos de lo que es la financiación por parte del Gobierno español, no así en otras comunidades", ha agregado.