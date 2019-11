Urkullu dice que el domingo Euskadi dirá "no a la recentralización" y a la ilegalización con la que "amenaza" Vox

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido este lunes a Vox y a "quienes callan ante las amenazas" de Vox de "instar la ilegalización" del PNV, que su partido "va a defender la cultura democrática más que nunca" y ha asegurado que el próximo domingo "Euskadi se pondrá en pie y gritará bien alto" su rechazo a "la falta de respeto a la pluralidad", y con sus votos al PNV dirá "no a la recentralización" y a la "ilegalización".

En un mitin celebrado en Llodio junto a los candidatos Aitor Esteban, Almudena Otaola y Mikel Legarda, Urkullu ha advertido de que "los cambios, los avances, las transformaciones, dependen, en primer lugar, de la voluntad" y de que "quien tiene la responsabilidad, quiera cambiar".

"En Madrid este último año ha habido mayoría suficiente para modificar en profundidad la reforma laboral, para llegar a un acuerdo sobre el futuro de las pensiones en el Pacto de Toledo, para aprobar una ley de muerte digna, para impulsar una política de memoria, para tomar decisiones económicas estratégicas para la inversión, la innovación, la industria, el comercio, la reactivación económica o el empleo. Ha habido mayoría suficiente, pero no se ha hecho", ha reprochado.

Urkullu cree que "en Madrid están a otra cosa" y "no ha habido voluntad de hacer", mientras que en Euskadi "hay voluntad y hay trabajo". "En Euskadi estamos a lo que estamos. Estamos a sacar los proyectos adelante", ha asegurado, antes de enumerar los proyectos que se han puesto en marcha desde el Gobierno Vasco.

Asimismo, ha expresado su "preocupación e indignación" por el "ejercicio pretendido de recentralización" que "lo que realmente persigue es disimular que el Estado español es un Estado con serios problemas estructurales y el de la plurinacionalidad no lo es".

"Ahora ya sin pudor suenan tambores de inquisición política. Se niega a Euskadi lo que es: una Nación. Se niega al PNV lo que es: un referente democrático. Al amparo del concepto de 'patriotismo constitucional' que esconde el sentimiento nacionalista español, que lo respeto, aflora un nacionalismo supremacista, excluyente, cerrado y se plantea la deslegitimación de los nacionalismos", ha criticado.

AMENAZA DE ILEGALIZACIÓN

Tras criticar que "amenacen" al PNV con "ilegalizaciones", ha defendido que su partido "creció frente a Primo de Rivera, defendió la democracia y la legalidad republicana, participó en el nuevo movimiento europeo, mantuvo la dignidad del Gobierno Vasco en el exilio, sobrevivió a la dictadura franquista, contribuyó a la transición democrática, defendió y negoció los Derechos Históricos, el Concierto y Autogobierno".

"Hemos repudiado siempre la violencia y luchado contra el terrorismo y contra todos los totalitarismos. Hemos participado en la democratización y estabilidad del Estado. Siempre he denunciado que pudiera haber troyanos del sistema democrático. Ahora unos amenazan con ilegalizarnos, nos amenazan por nacionalistas vascos y demócratas", ha indicado.

En este sentido, ha advertido a Vox y a "quienes callan ante estas amenazas", que "el PNV va a defender la cultura democrática más que nunca" porque ha defendido que los 'jetlzales' defienden "la democracia y la libertad" y Euskadi.

"Somos nacionalistas humanistas, incluyentes, abiertos, colaborativos, positivos y constructivos por el bien común. Pase lo que pase, seguiremos defendiendo la democracia y la libertad, y defendiendo Euskadi", ha indicado.

Urkullu ha insistido en que el próximo domingo las urnas estarán "llenas de votos por la democracia vasca y por Euskadi, urnas llenas de votos por el PNV". "Este domingo Euskadi se pone en pie y grita bien alto: aquí no, en nuestro país no. No a la falta de respeto a la pluralidad. No a la exclusión del diferente. No a la recentralización. No a la ilegalización. Sí a más democracia. Sí a más Euskadi. Este es el momento de votar Euskadi", ha concluido.

"INACCIÓN" DE PP Y PSOE

El cabeza de lista del PNV por Bizkaia, Aitor Esteban, ha criticado al PP y al PSOE por su "inacción en la defensa de los intereses de los vascos" y por sus "actitudes" hacia Álava y Euskadi.

En este sentido, ha destacado que el PP es "ese partido que propuso hace un año en el Senado que no se cumpla el Estatuto" y ha añadido que Pablo Casado y Alfonso Alonso "querían insistentemente hacer una coalición con los que quieren eliminar el Concierto Económico". "¿Y luego el PP se dice foralista? ¡Anda ya!", ha dicho.

Esteban ha advertido de que Casado "quiere quitar a Euskadi y dar al Estado las competencias en Educación y Sanidad", y "empeorar" el bienestar de los alaveses y vascos "recortando el autogobierno y que se gestione desde el caos de Madrid".

"A estos hay que decirles que no, que Álava y Euskadi están orgullosas de su autogobierno, que queremos gestionar las cosas nosotros y nosotras desde aquí. Y la mejor manera de decírselo y lograrlo es votando al PNV", ha asegurado.

El candidato jeltzale también ha criticado que el PSOE "no se ha preocupado" por Álava estos últimos años y ha reprochado que la ministra de Educación en funciones y candidata del PSOE por Álava, Isabel Celaá, no retirase el recurso del Estado contra el sistema vasco de becas. "El resultado es un empeoramiento de las condiciones de nuestros estudiantes", ha señalado.

Esteban ha lamentado que "hablan mucho de democracia, pero a la hora de defenderla, de parar a VOX, de decirles lo que son, unos totalitarios y franquistas, cuando dice que va a ilegalizar al PNV, ningún partido estatal abre la boca para callarles o afeárselo". "Estos todavía siguen en la transición. Acogotados por los poderes fácticos. No dan nivel de país europeo", ha subrayado.

El cabeza de lista al Congreso por Álava, Mikel Legarda, ha lamentado que "la incomunicación, la bronca, los personalismos y el interés partidista obsceno" ha derivado en una nueva convocatoria electoral, y ha asegurado que el PNV "ha hecho lo posible y lo imposible, ofreciendo sus votos sin contrapartidas".

"Una repetición electoral que parece conducirnos del 'susto al miedo', como en el tren de la bruja de las barracas. Susto ante un nuevo callejón sin salida, si Sánchez pretendiera una investidura 'low cost'. Y miedo a una gran coalición de baja intensidad entre Sánchez y Casado a través de una 'abstención patriótica' que nos trajera un 'Plan España' bajo el brazo en forma de un nuevo centralismo y degradación de la calidad democrática de las instituciones", ha señalado.

Por último, la candidata al Senado por Álava, Almudena Otaola, ha destacado que "Euskadi se encuentra a la cabeza del Estado en economía, cobertura social, calidad de vida y bienestar", y ha apelado a la Agenda Vasca como "la clave de nuestro bienestar".

Otaola ha advertido de que se trata de una agenda que "no defienden otros partidos que en Madrid se disuelven como un azucarillo en sus grupos parlamentarios o se unen a grupos con intereses ajenos a Euskadi", por lo que ha reclamado el voto a EAJ-PNV "para que la voz propia de Araba se oiga alta y clara en Madrid" y "para que no decidan por nosotras".