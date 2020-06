Urkullu: Con el PSE hay una base suficiente para pensar en el futuro

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dicho este lunes que con el PSE hay "una base suficiente para pensar en el futuro" y formar gobierno tras las elecciones vascas.

Urkullu, candidato a la reelección en las elecciones del 12 de julio, ha participado en un encuentro digital organizado por Europa Press. Allí le han preguntado si se sentiría cómodo repitiendo gobierno de coalición con el PSE.

Ha respondido que su deseo es que el PNV "gane con suficiencia", pero ha admitido que "es imposible que haya una formación que obtenga en Euskadi una mayoría absoluta".

Con los socialistas, ha añadido, existe "una base, una relación positiva", con pactos no solo en el Gobierno vasco sino en Diputaciones, Ayuntamientos y una relación con el Gobierno español, ha citado.

Por ello, "hay una base suficiente para pensar en el futuro, y ojalá los números den una posibilidad de mayoría absoluta de un gobierno de coalición -ahora PNV y PSE suman 37 escaños, a uno de la mayoría absoluta- para afrontar los retos del futuro".

El lehendakari ha descartado el tripartito de izquierdas que promueve Podemos con el PSE y EHBildu: "no lo creo. Desde el propio PSE se ha manifestado que no va ser posible. Para mí seria un esquema obsoleto de un eje de izquierdas/derechas. Me llama la atención cuando el PNV ha liderado los gobiernos desde hace cuarenta años y tenemos la sociedad más cohesionada".

Sobre el acercamiento del Gobierno central a Ciudadanos, Urkullu ha dicho que "nadie tiene la exclusiva de la relación, pero sí hay unos acuerdos de apoyo a la investidura. Más allá de eso, Sánchez puede hablar con cualquiera, ahora bien, hablar con Ciudadanos necesita una clarificación de cara a Euskadi".

"Ciudadanos concurre aquí con una candidatura con el PP, que veremos sus resultados, y es notorio su planteamiento con el autogobierno vasco y la supresión del Concierto, que es la seña de identidad de nuestro autogobierno. Si hubiera una clarificación de Ciudadanos respecto al autogobierno...", ha comentado.

El lehendakari no teme que la crisis sanitaria ocasione una bajada de participación en las elecciones. "Entiendo que no haya una sensación de clima preelectoral, pero los ciudadanos son conscientes de la importancia de la cita. La pregunta es ¿en manos de quién vamos a poner el volante del país para pilotar la salida de la crisis?".

Respecto a los ataques a sedes del PNV y del PSE, Urkullu no ha temido "una vuelta al pasado, pero es una realidad que hay que hacer una lectura crítica del pasado, a la que apelamos también a la izquierda abertzale. Ese sentimiento de intolerancia y de no respeto al que piensa diferente es lo que tenemos que intentar atajar".

Urkullu ha mantenido su demanda de acercamiento de presos, que "no es solo para los presos de ETA, sino para toda la población reclusa, y para todo el Estado. Cada preso debería estar encarcelado en su comunidad autónoma".

Por último, se ha mostrado satisfecho por el primer fin de semana sin estado de alarma en Euskadi, que se ha vivido "con importante normalidad, incluso en la movilidad. Ha habido una conciencia clara de la prudencia con la que teníamos que proceder".