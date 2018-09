Urkullu: Sánchez es presidente porque cambió la disposición a aplicar el 155

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recordado hoy sobre la situación en Cataluña que Pedro Sánchez "es presidente también porque hay un cambio en el planteamiento de la disposición a la aplicación del artículo 155, a orientar la política desde el gobierno de España para Cataluña de otra manera diferente".

En una entrevista en Radio Euskadi, el lehendakari ha lamentado que "desgraciadamente, no veo elementos de distensión" en Cataluña, y ha mostrado su intención de "no tiene interferir en los problemas de Cataluña, salvo que se me solicite".

La semana pasada habló por teléfono con el president, Quim Torra, una charla en la que, según Urkullu, el president no le trasladó "ningún malestar, en absoluto". La conversación se produjo tras unas declaraciones públicas de Urkullu tras reunirse con Oriol Junqueras sobre la libertad de los presos catalanes que, según el lehendakari, "fueron utilizadas o mal interpretadas (se interpretó que pedía la libertad solo para algunos presos). Yo hice una referencia al conjunto de los presos, no a intentar buscar divergencias entre unos y otros".

"Tuve una conversación para aclarar esas cuestiones, sin reproche alguno, y sirvió para seguir manteniendo mi disposición al diálogo. Le aclaré al president Torra que la visita al líder de ERC Oriol Junqueras fue a petición de éste".

Urkullu ha insistido hoy en que le parece excesiva la acusación de rebelión y en "la conveniencia para la distensión sería bueno que los presos (catalanes) estuvieran en la calle, tras nueve meses de prisión provisional, para que pudieran expresarse".

En cuanto a la reforma del autogobierno vasco, el lehendakari ha insistido en apostar por "ensanchar" el acuerdo entre PNV y EH Bildu y ha advertido de que "la pregunta que nos debemos hacer es si optamos por un planteamiento de todo o nada; si queremos quedarnos en un texto que no tenga recorrido ni viabilidad, ya hemos tenido" casos anteriores, ha apuntado en referencia como el llamado Plan Ibarretxe.

Ha dicho sobre este pacto entre PNV y EH Bildu en la ponencia del Parlamento vasco que se trata de "una posición inicial en base a un texto que es el resultado de un primer tiempo; queda todavía queda mucho tiempo, y nadie se ha levantado de la mesa de la ponencia".

"Como miembro del PNV estoy cómodo con lo que se ha pactado hasta ahora. Como lehendakari y responsable institucional, con responsabilidad de intentar representar a una mayoría plural de la sociedad vasca, tengo que mirar por el beneficio del conjunto de la sociedad", ha explicado.

Respecto al calendario de transferencias pendientes al País Vasco, Urkullu ha recordado a Sánchez que ha llegado a ser presidente "en un contexto en el que se le ha planteado un cambio respecto al cumplimiento del Estatuto. Sánchez ha de tener presente algo que ya le dije: tenemos desde hace 39 años pendiente el cumplimiento del Estatuto, y el PSOE tiene una oportunidad de dar pasos elaborando ese calendario de trabajo".