Urkullu insta a Torra y Sánchez a asumir decisiones acordadas en una situación "de extrema preocupación" en Cataluña

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha instado al president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, y al máximo representante del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, a "asumir decisiones acordadas" en una situación "de extrema preocupación" en Cataluña. Además, ha llamado a recuperar "el liderazgo institucional" ante "movimientos pseudopolíticos que no desean una solución dialogada".

En cuanto a la exigencia de Torra a Sánchez para que haga una oferta de "autodeterminación" para los catalanes en un mes, Urkullu ha afirmado que es el presidente del Ejecutivo central el que debe considerar si el anuncio del president es "una amenaza o un ultimátum", y le ha recordado que, para gobernar, tiene que contar los apoyos de los cinco grupos que le auparon al Gobierno.

En el desayuno de Forum Europa en Bilbao y a preguntas de los periodistas sobre si cree un error que el presidente de la Generalitat catalana, Joaquim Torra, emplazara a los Comités de Defensa de la República (CDR) a "apretar", el lehendakari ha expresado su "respeto a realidades de que son propias y que han de gestionarse en lo que decidan sus responsables político-institucionales".

Tras asegurar que la situación política de Cataluña es de extrema preocupación", ha puntualizado que "no es hora de hablar de lo que se ha hecho mal ni ayer, ni antes de ayer, ni hace un año, ni cuando haya sido".

En este sentido, ha confiado en que las instituciones catalanas y estatales "sean conscientes de lo mucho que está en juego". A su juicio, él no es "nadie para decir a los demás lo que tienen que hacer", y ha señalado que "nadie desde fuera va a ser capaz de encontrar un punto de encuentro que no lo sea buscado y alcanzado en cada una de las realidades, en este caso en Cataluña".

Asimismo, entiende que "la complicación es máxima cuando hay movimientos políticos, incluso que se dicen sociales, pseudopolíticos, que parecen desear que no sea posible una solución acordada". "Y no me cabe duda, en este sentido, que el president Torra, como el presidente Sánchez, quieren una solución política y acordada", ha asegurado.

Iñigo Urkullu considera "necesario recuperar el liderazgo político e institucional y asumir la responsabilidad de tomar decisiones en busca del bien común". Por ello, ha mostrado su "disposición absoluta" a ayudar "en la búsqueda del bien común", desde las reflexiones que pueda compartir, "pero sin decir a nadie qué es lo que tiene que hacer".

MOVIMIENTOS PSEUDOPOLÍTICOS

Iñigo Urkullu ha afirmado que los disturbios que han protagonizado radicales en Cataluña con motivo del primer aniversario del referéndum del 1 de octubre no le han traído a la memoria los actos de 'kale borroka (violencia callejera)' de Euskadi, sino "los sucesos del año 2010" en el Parlament en un clima de "asfixia y acogotamiento".

"Por eso, he apelado a la recuperación del liderazgo político e institucional. En Cataluña ya se produjo, en situación de crisis económica una situación muy grave, lamentable en el año 2010, en el que parlamentarias y parlamentarios, consejeros y el presidente de la Generalitat tuvieron también que salir como salieron del Parlamento, algunos hasta en helicóptero".

"No es, por lo tanto, una cuestión que tenga que vincular con el recuerdo de la kale borroka, sino en la propia realidad en Cataluña", ha insistido. Además, ha asegurado que la relación de PNV con PdCAT "es absolutamente normal".

En cuanto a él, como presidente del Ejecutivo vasco, ha recordado que trata de mantener relación "con todo tipo de representantes políticos, de un signo o de otro, en Euskadi y fuera de Euskadi, y por lo tanto, también con el PdCAT". En este sentido, ha recordado que representantes de este partido participaron el pasado domingo en el 'Alderdi Eguna' celebrado en las campas de Foronda, en Vitoria.

ADELANTO ELECTORAL

Sobre la posibilidad de que pueda haber un posible adelanto electoral por la situación catalana, Urkullu ha dicho que la convocatoria de las generales es potestad de Pedro Sánchez y desconoce "qué hará", en base a los respaldos con los que cuente.

Además, ha señalado que Sánchez también ha vinculado la persistencia del Ejecutivo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Si ése es el escenario, el marco y el terreno de juego, el propio presidente del Gobierno español sabrá si lo que dice el president Torra es así, si es una amenaza, si es un últimatum o cómo ha de adoptarlo en su consideración el presidente del Gobierno español. No soy quién para decir qué es lo que tiene que hacer, es su potestad la de disolver las cámaras y convocar elecciones", ha subrayado.

Iñigo Urkullu ha subrayado que a un Gobierno "lo que le corresponde es gobernar o intentar gobernar, siendo consciente de las mayorías y minorías que tiene, pero gobernar o intentar hacerlo en función de los apoyos que tiene y, en este caso, el Gobierno español tiene que concitar permanentemente el apoyo, cuando menos, de cinco grupos, al margen de si eso le supone mayoría o minoría".

"Si no cuenta con el apoyo de los cinco grupos que auparon a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, como consecuencia de la moción de censura y ante una situación de oposición frontal por parte de quienes no votaron a favor de Pedro Sánchez, la capacidad de acción de Gobierno no está solo en manos de los partidos de la oposición, sino en manos de los partidos que auparon a Pedro Sánchez, y ésta es una decisión que le corresponde al propio presidente del Gobierno español, saber si tiene permanentemente el apoyo de las cinco formaciones que le prestaron su apoyo", ha indicado.

Iñigo Urkullu ha apuntado que "un Gobierno tiene que intentar gobernar, que no es solo promover proyectos de ley que luego se vean en las Cámaras parlamentarias, en su caso en la Cortes Generales del Estado, sino llevar adelante todo tipo de medidas comprometidas en un programa de Gobierno y con los que le han apoyado", no con quienes "están en la oposición" a ese Ejecutivo.

"Éste es el ejercicio que tienen el presidente del Gobierno español y el PSOE, cómo concitan el apoyo de, cuando menos, cinco formaciones políticas que le dieron su voto para que fuera presidente del Gobierno español", ha apuntado.