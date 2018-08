Urkullu reclama un consenso sobre autogobierno más allá de PNV y EH Bildu

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha tomado hoy distancia del acuerdo alcanzado por su partido, el PNV, y EH Bildu en la ponencia de autogobierno y ha insistido en que se trata de un texto "inicial", por lo que resulta necesario "ensanchar" el acuerdo y garantizar su "recorrido institucional".

El mandatario vasco ha aludido al nuevo estatus político durante su comparecencia tras la reunión del primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político, que, como es tradicional, se ha celebrado en el Palacio Miramar de San Sebastián.

Urkullu se ha referido al acuerdo en torno al título preliminar del nuevo estatuto vasco suscrito a finales de mayo entre el PNV y EH Bildu, en el que se pactó incluir la nacionalidad vasca, un texto del que no ha opinado al afirmar que él es el lehendakari "de un Gobierno de coalición" formado por los jeltzales y también por el PSE-EE.

"Cada uno de nosotros tenemos nuestra opinión sobre lo que han hecho nuestros partidos en el Parlamento Vasco. Como lehendakari, me reitero en lo dicho: la posibilidad de que el acuerdo que resulte tenga recorrido institucional y sea lo más ancho posible, lo más consensuado posible, es la voluntad de este Gobierno de coalición PNV-PSE", ha agregado.

El acuerdo debe "ensancharse" en el transcurso del diseño del articulado para que pueda tener "recorrido institucional", ya que lo acordado hasta ahora, ha recalcado Urkullu, obedece a "un momento inicial" del trabajo de la ponencia que él no toma como un resultado "final".

Ha dicho que no desea hacer "cábalas" sobre qué nuevos partidos se podrían incorporar a un acuerdo sobre el autogobierno, sino que se ha limitado a reivindicar la necesidad de "ensanchar el acuerdo alcanzado hasta el momento".

"Cuando hablamos de la necesidad de entendernos entre diferentes, hay que creer en ello", ha abundado el lehendakari.

Por otro lado, ha asegurado que prorrogar el presupuesto de Euskadi si no logra un acuerdo "no sería algo trágico ni dramático", aunque ha aclarado que "ésta no es la intención" de su gobierno, que intentará negociar con todos los grupos para obtener el apoyo necesario.

Urkullu se ha referido así a la posibilidad de que el PP decida no apoyar las cuentas vascas de 2019, a diferencia de lo que hizo en 2018, como consecuencia del apoyo del PNV a la moción de censura que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy.