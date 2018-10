Urkullu aboga por "clarificar" el derecho a decidir como "nexo" para acuerdo

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha señalado hoy que uno de los "nexos" para lograr un acuerdo sobre la reforma del autogobierno vasco puede ser un consenso en torno a "clarificar" el derecho a decidir y garantizar un sistema de bilateralidad con el Estado "efectivo".

En una conferencia ofrecida en Nueva Economía Fórum en Bilbao, que ha tenido que ampliar su aforo para acoger a todos los asistentes, el lehendakari ha indicado que su propuesta es completar el Estatuto y conseguir un nuevo acuerdo que actualice y profundice el autogobierno.

En su opinión, la base de ese acuerdo está en los "nexos" que aprecia en los textos presentados por los partidos en la ponencia del Parlamento.

Al exponer esos "nexos", Urkullu no se ha referido al reconocimiento del derecho a decidir, como recoge el acuerdo entre PNV y EH Bildu, sino que ha hablado de "clarificar la capacidad de decisión" y de un sistema de bilateralidad "efectivo".

Adecuar el autogobierno al fin del terrorismo, el reconocimiento del carácter "nacional" de Euskadi y su "singularidad", profundizar en el reconocimiento de la pluralidad de sentimientos de pertinencia de los vascos, garantizar los derechos y políticas sociales, actualizar y ampliar las competencias y asentar la proyección internacional y europea de Euskadi son los otros "nexos" apuntados por el lehendakari.

"Es posible ensanchar el acuerdo y apostar por la senda de la concordia y la convivencia, sin renuncias ni imposiciones, con respeto y responsabilidad", ha señalado antes de comprometerse a "generar un clima de diálogo y confianza, de acuerdo y futuro compartido".

Urkullu ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a poner en marcha ya un calendario para acordar las 30 transferencias pendientes que el propio presidente dijo que ve "posibles y factibles". "Se lo planteé el 25 de junio y van pasando los meses", ha apuntado.

"Llamo la atención sobre el mensaje de fondo que supondría cumplir en su integridad (el Estatuto), significaría volver a abrir el camino hacia la concordia" ha dicho el lehendakari, convencido de que se puede "avanzar en un modelo de pacto y convivencia desde el respeto a la pluralidad".

Urkullu ha destacado que Euskadi está "saliendo adelante" gracias a los pactos y consensos económicos, sociales, partidarios e institucionales. "No es tiempo de trasladar a Euskadi la batalla encarnizada, política e institucional, que se ve en nuestro entorno", ha comentado en una referencia a Cataluña.

El lehendakari, que en su conferencia ha desgranado las principales iniciativas y proyectos del Gobierno Vasco en materia económica y social, ha asegurado que su gobierno no trabaja con un escenario de prórroga presupuestaria, aunque ha apuntado que ahora "no sería un escenario dramático" porque la economía y la recaudación están creciendo, no como cuando su gobierno no pudo aprobar las cuentas en 2013.

Ha destacado que ninguno de los tres partidos de la oposición -EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP- se ha "autodescartado" de la negociación presupuestaria, pero ha insistido en que la negociación debe ser sobre las propias cuentas vascas y no sobre otras cuestiones políticas y ha de abordarse con "realismo" en cuanto a los recursos disponibles y las inversiones y políticas sociales ya comprometidas.

A preguntas de los asistentes, el lehendakari ha explicado que no estará mañana con el rey Felipe VI en el acto del 50 aniversario de Petronor porque los jueves hay pleno del Parlamento y su voto es importante dadas las ajustadas mayorías existentes (la coalición PNV-PSE/EE suma 37 votos frente a los 38 de la oposición).

"Yo tengo que votar, salvo que la presidenta del Parlamento me exima como en Cataluña y pueda sustituirme por otro parlamentario", ha bromeado.

Ha recordado que tampoco pudo estar con el rey en Petronor cuando se inauguró la planta de coque pero ha subrayado sus buenas relaciones tanto con la casa real como con la refinería vizcaína, y ha anunciado que estará con Felipe VI el 15 de octubre cuando presida en Bilbao la entrega de los premios de la Fundación Novia Salcedo para la inserción laboral de los jóvenes.