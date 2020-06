Urkullu afirma que no ha habido "cogobernanza y codecisión" en el estado de alarma, pero ha mantenido su "lealtad"

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Urkullu ha recordado que se sigue en situación de estado de alarma, "que otorga el mando único al presidente del Gobierno español, por mucho que se haya dicho que, estando las comunidades en la fase 3", sus presidentes son las autoridades competentes y aunque "formalmente" lo sean.

En este sentido, ha recordado que se ha anunciado que se podría levantar el estado de alarma el día 21 y considera que el ejercicio de cogobernanza no ha sido tal. "La cogobernanza no es que solo que uno ejecute las decisiones que otro adopta, sin haber hablado o debatido previamente, sino que es una cierta predisposición al diálogo antes de anunciar las medidas, y que pueda haber acuerdos compartidos", ha subrayado.

A su juicio, él entiende la cogobernza de esta forma y "hasta ahora no ha sido así". En todo caso, ha asegurado que su principio "ha sido "la lealtad" durante las videoconferencias de presidentes autonómicos que se han celebrado durante trece domingos consecutivos.

"Desde el principio, yo dije que iba a dedicar diez segundos de mi intervención a la crítica", ha apuntado, para precisar que ese es el tiempo que él dedicó a la "crítica constructiva", para, después, hacer propuestas.

Tras reconocer que se ha vivido una situación "grave" y "difícil", con una especiales circunstancias en el Estado español, ha recordado que el modelo que éste ha seguido, no ha sido el de Alemania con los länder, donde estos ha tenido "capacidad de decisión y de actuación".

"Yo he mostrado mi absoluta lealtad. Creo que he actuado con rigor, y el modelo de gobernanza ha sido uno, por el que se estableció un mando único, en virtud de las facultades del estado de alarma y se designó a unas autoridades delegadas, que no eran los presidentes de las comunidades autónomas, aun cuando somos los representantes ordinarios del Estado", ha lamentado,

Pese a su "absoluta lealtad", ha reiterado que "ha faltado ese sentido de lo que es la coordinación, la cogobernanza en base a una codecisión", y ha insistido en su actuación "totalmente propositiva y constructiva".

SALUD Y ECONOMÍA

Iñigo Urkullu ha rechazado que haya "una dicotomía entre la salud y la economía". Además, ha recordado que, "para que haya recursos para garantizar la salud, hay que generar economía, con todos los controles y rigor". "Esto es lo que he venido planteado", ha asegurado ante los que le han achacado que priorice la economía sobre la salud.

"Despejemos esa falsa dicotomía porque son absolutamente complementarias las dos, siempre y cuando se actúe con las directrices sanitarias y rigor, como se ha hecho en Euskadi", ha apuntado. Además, ha manifestado que se ha ido recuperando, de forma gradual, la actividad económica, y esto "no ha incidido negativamente en la salud de las personas".

El Lehendakari también se ha referido a las acusaciones que han realizado los sindicatos contra su Ejecutivo por no proteger al sector sanitario o de la Ertzaintza, y la existencia, en este sentido, de una sentencia del TSJPV.

"Yo no voy a hablar de lo que sucede en los juzgados. Más allá de eso, cada uno de los ertzainas ha contado con material, con tres mascarillas de uso diario, incluso con una mascarilla de un tipo y otras dos de otro tipo, con lo cual yo niego la mayor", ha indicado.

En todo caso, ha reconocido que "hay muchas lecciones aprendidas en la gestión del coronavirus" y ha recordado "la incapacidad que ha habido para dotar de material sanitario a todos los profesionales que requerían desde un principio", algo que ha sucedido en todo el mundo, "no solo en Euskadi".

Iñigo Urkullu ha recordado que ha habido "una competición" para dotarse de este material. "Ha sido una carrera de los Estados por quién pagaba más. Nosotros somos una comunidad autónoma que ha estado al mando de una compra centralizada o una central de compras ejercida por el Gobierno español", ha remarcado.

En este sentido, ha recordado que se han sufrido también situaciones en las que el Gobierno Vasco ha pagado material que todavía no ha llegado o que, "estando cargado en el avión en China, el destino era el Estado español y se ha desviado".

CLUSTER DE SALUD

"Eso nos lleva a pensar en un cluster de salud en la Comunidad Autónoma de Euskadi para el futuro inmediato. Debemos preocuparnos también por la producción local de material sanitario ante este tipo de situaciones que han sido desconocidas y nos ha pillado desprevenidos a todos", ha indicado, para admitir que ha sido "muy frustrante".

Urkullu ha asegurado que su preocupación diaria ha sido tratar de adquirir material para todos los profesionales, e incluso hay empresas vascas que han reorientado su propia actividad profesional para dedicarse a la elaboración de mascarillas, de pantallas o batas, pero, después, tenían que ser homologadas y certificadas, o faltaba materia prima. "Es una situación de tensión que genera frustración", ha aseverado.

Asimismo, ha recordado que el 7 de marzo el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, le pidieron material para otras comunidades autónomas que lo necesitaban y se les facilitó.