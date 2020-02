Urkullu: "Nuestro compromiso es seguir con la búsqueda. No podemos dejar a dos personas desaparecidas en el vertedero"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mostrado el compromiso del Ejecutivo con el mantenimiento de la búsqueda de los dos operarios sepultados en el vertedero de Zaldibar, ya que "no podemos permitirnos dejar en el vertedero a dos personas desaparecidas".

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, el presidente vasco afirma, además, que nadie está planteando" salidas masivas de presos de ETA con la transferencia de prisiones, ya que "habría que seguir cumpliendo la legislación penitenciaria".

Tras reconocer que lo vivido en Zaldibar es "una situación difícil" y "ninguno podemos estar satisfechos cuando todavía hay dos personas desaparecidas", incide en que "no podemos permitirnos dejar en el vertedero a dos personas desaparecidas". Por ello, subraya que el "peor momento emocional de la legislatura es éste", con dos personas sepultadas y "pensar que hay familias que no pueden hacer su duelo".

Asimismo, reconoce que hace "autocrítica porque quizás personalmente en lo que afecta a mi presencia en Zaldibar desde un primer momento yo lo haya intentado tratar racionalmente, por caracterizarlo como un accidente de una empresa privada por muy trágico que haya sido, y por no haber quizás medido el impacto social, emocional, de la magnitud de este accidente con fatal desenlace".

"Hago autocrítica por una interpretación excesivamente racional pensando en los precedentes y en los agravios que pudiera cometer con situaciones en las que hubo fatales desenlaces. Hago autocrítica porque el día de la rueda de prensa yo no tuviera la agilidad suficiente para comenzar la intervención lamentando la situación, y que fuera a preguntas de un periodista que tuviera que responder", afirma en relación a la comparecencia ante los medios de comunicación para dar a conocer el adelanto electoral.

De este modo, sostiene que no acudió a Zaldibar en un primer momento "por un exceso quizás de racionalidad", pero eso "no quiere decir que no tenga empatía con las víctimas". "Fui el miércoles, estuve reunido con los familiares, y no sentí ningún reproche por haber ido más tarde. Lo que preocupa a los familiares es rescatar sus cuerpos", reconoce, al tiempo que subraya que el compromiso del Ejecutivo es "seguir con la búsqueda".

También reconoce hacer autocrítica porque se ha pretendido una comunicación "veraz, realista, y quizás nos ha faltado la construcción de un relato desde el primer momento". "Quizás han transcurrido demasiados días hasta que comparecimos en la Diputación Permanente. Pero mi compromiso era hacerlo ante la Diputación y ofrecerle a ella toda la información", detalla.

Por otro lado, reconoce que es necesario ver "si la información" que la empresa gestora del vertedero ha remitido a la administración es "correcta o no" y ver si el ámbito de la legislación y de la normativa permite mecanismos de control suficientes para que no se den este tipo de situaciones, y analizar la gestión del Gobierno vasco.

TRANSFERENCIAS

Cuestionado por el calendario de transferencias acordado por los Ejecutivos vasco y central, que incluye el régimen económico de la Seguridad Social, el lehendakari destaca que completar las pensiones es lo que el Gobierno Vasco está haciendo mediante una política de ayudas sin tener competencia para ello y de lo que se habla ahora es de la gestión del régimen económico, "no de la transferencia de la Seguridad Social".

Por otro lado, preguntado por la posibilidad de plantear un sistema vasco de pensiones propio de cara al futuro, reconoce que es "un debate interesante, partiendo de la apuesta permanente por un sistema público de pensiones". "En el futuro habrá de abordarse toda esa reflexión de manera global y concreta, en cada uno de los ámbitos en el Estado español", añade.

En cuanto a la transferencia de Prisiones, advierte de que "no tiene ninguna razón de ser" confundir que se aspire a gestionar los centros penitenciarios existentes en Euskadi, "y pensar que eso tiene que ver con una legislación penitenciaria diferente a la existente en este momento".

"Nosotros lo que estamos diciendo es: cúmplase la ley, tanto en el Estatuto de Autonomía como en la legislación penitenciaria, que no habla del arrepentimiento para acercar a las personas privadas de libertad a cárceles más cercanas a su lugar de origen o de residencia. Se ha constatado que la política de alejamiento no ha facilitado el cambio de estrategia en las personas condenadas por colaboración con ETA en cuanto a los pasos que podían dar de cara a la reinserción", sostiene.

Tras indicar que el objetivo del cumplimiento de las condenas ha de ser la resocialización, considera que el hecho de que Euskadi contara con la gestión de los centros de prisiones "facilitaría y también posibilitaría el trabajo a las Juntas de Tratamiento, y los jueces de vigilancia penitenciaria podrían trabajar de otra manera también, en función del trabajo previo que se venga desarrollando en los centros de prisiones".

Asimismo, subraya que son "vías diferentes" la transferencia de prisiones y el plan de acercamiento de presos del secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández.

"Una es el cumplimiento del Estatuto, y otra es el cumplimiento de la ley penitenciaria. Se hacen interpretaciones muy interesadas sobre que un acercamiento puede suponer la salida de las cárceles o la amnistía de los presos, y nadie está planteando eso. El acercamiento no es un premio para las personas privadas de libertad, sino que es una atención necesariamente humanitaria para las familias. Eso no tiene que ver con el reconocimiento del daño injusto causado, que es absolutamente necesario para la justicia con las víctimas y para los pasos que los propios presos han de dar de cara a progresiones de grado o beneficios penitenciarios", detalla.

Por ello, resalta que "nadie está planteando" salidas masivas de presos de ETA ya que "habría que seguir cumpliendo la legislación penitenciaria". Asimismo, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "sensible" a esta cuestión.

"De las conversaciones que yo he mantenido con el presidente Sánchez, puedo decir que sí es sensible a esta cuestión interpretándola debidamente, sin dejarse arrastrar por interpretaciones interesadas o por esa confusión pretendida entre transferencia y modificación de la ley penitenciaria", incide.

Por otro lado, y cuestionado por la Izquierda Abertzale, afirma que él no pone vetos ni "líneas rojas", pero cree que a la hora de "tener la posibilidad de trabajar colaborativamente hay que mirar los fundamentos éticos de aquellos con quienes quiero trabajar".

Asimismo, destaca que el Ejecutivo entre PSE y PNV durante la presente legislatura ha funcionado al "unísono", y las discrepancias se han resuelto con el programa de gobierno.