Urkullu asistirá a la conferencia de presidentes de julio, pero su presencia en otras dependerá de los temas a tratar

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, el Lehendakari ha recordado que ha participado durante 14 domingos consecutivos en las videoconferencias de presidentes autonómicos, ya que "obedecen a la excepcionalidad por una afección de la pandemia, una crisis sanitaria que afecta a todos por igual". "En ese sentido, he participado sin ningún problema, aun cuando haya haya podido criticar la metodología del estado de alarma", ha indicado.

Por ello, ha señalado que, si hay una nueva reunión "con motivo del cierre de la actuación para la pandemia", estará presencialmente. No obstante, ha apuntado que, si se convocan para otras cuestiones, habrá que analizar "cuál es la funcionalidad de esa conferencia de presidentes, la capacidad decisoria o no decisoria y los temas que se plantean".

En esta línea, ha insistido en que "hay otros foros bilaterales, multilaterales e institucionales, empezando por el propio Senado, que es supuestamente una Cámara de representación territorial" o también el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En el caso de Euskadi, ha subrayado que existe un foro bilateral, que es la Comisión Mixta del Concierto EConómico. Por todo ello, ha reiterado que hay que analizar qué contenido se quiere dar "a una llamada conferencia de presidentes".

PRECEDENTES

Además, ha explicado que hay "una historia precedente también en relación a la participación de Lehendakaris anteriores en conferencias de presidentes", y él mismo, cuando gobernaba Mariano Rajoy (PP), no acudió a una de ellas porque el tema que se pretendía abordar era la financiación autonómica, a la que son "ajenos" tanto Euskadi como Navarra.

"No tengo ningún problema en la participación con el resto de presidentes, en función de los temas, la metodología y de que previamente se plantee un orden del día consensuado", ha añadido.En todo caso, ha rechazado que pueda haber encuentros de este tipo en la que no haya posibilidad de proponer cuestiones para debatir, no solo ya para decidir.

El Lehendakari ha reiterado que ha participado "con absoluta normalidad" en las 14 conferencias de presidentes consecutivas celebradas los domingos, y también José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe lo hicieron en alguna ocasión, pero ha precisado que todo está sujeto a las cuestiones a debatir.

LA VOCACIÓN INSTITUCIONAL

En esta línea, ha querido puntualizar que "nunca ha habido una negativa a participar con el resto de representantes institucionales" y, de hecho, ha destacado que el PNV es un partido con "vocación institucional", y así lo está demostrando "con una de lealtad fehaciente" al espíritu de la Constitución.

Iñigo Urkullu ha emplazado a otros partidos a que reflexionen si están actuando "de manera leal" a la Carta Magna, y en especial, a la disposición adicional primera "que respeta y ampara los derechos históricos del pueblo vasco".

Por ello, ha invitado a toda la ciudadanía a pensar que, 40 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika, "hoy todavía sigue sin estar cumplido".