Urkullu dice que las elecciones son un paso atrás cuando hay una "alerta máxima" económica y política

Además, cree "descorazonador" el nuevo llamamiento a las urnas y la "incapacidad de trazar cualquier vía de acuerdo", mientras se da prioridad a las "estrategias partidarias, sin compromiso institucional y sin proyecto compartido a medio plazo".

Urkullu ha comenzado su intervención en el pleno de política general del último año de legislatura reiterando las primeras palabras con las que abrió su discurso de investidura en 2016, y que supusieron un compromiso por el "diálogo y el acuerdo", una defensa de la pluralidad de la sociedad y una apuesta por la colaboración como parte de la cultura vasca.

"El diálogo y el acuerdo van a ser imprescindibles esta legislatura", fue la afirmación del Lehendakari, que este viernes ha vuelto a reiterar en el Parlamento Vasco, para asegurar que su mano "ha estado y está siempre tendida" en busca de colaboración "para encontrar soluciones a los problemas en este país".

Por ello, ha realizado un llamamiento a "unir fuerzas al servicio de Euskadi" porque "hoy es fundamental preservar ese espíritu" para "hacer frente a los retos y apuestas de futuro". A su juicio, hay que "seguir centrados en sacar adelante el proyecto compartido que es Euskadi".

En este sentido, ha asegurado que sus prioridades con "crecer y crear más y mejor empleo, garantizar las políticas sociales y los servicios públicos esenciales, consolidar la convivencia social y política tras el final de la violencia y acordar un nuevo Pacto Estatutario de futuro para Euskadi".

El presidente del Gobierno Vasco ha destacado, una vez más, "el valor del diálogo político con voluntad de acuerdo" que, en repetidas ocasiones, ha echado en falta en los partidos en el Estado.

INCERTIDUMBRE

Iñigo Urkullu ha asegurado que es "muy consciente del nivel de incertidumbre" existente porque "Europa y el mundo afrontan importantes tensiones, crece la pulsión proteccionista y los movimientos demagógicos y populistas se consolidan", persiste la amenaza del Brexit, el riesgo de que entre en recesión la economía alemana, "un mercado importante para Euskadi en el ámbito industrial y de la automoción".

Además, ha recordado que "los escenarios de gobernabilidad institucional son cada día más complejos", algo que tiene "un especial reflejo en el Estado". "Las tensiones económicas, sociales y territoriales son crecientes. La repetición electoral supone un paso atrás", ha avisado.

En este sentido, ha afirmado que no acaba de "asentarse un marco de estabilidad y no se afrontan, desde unas bases mínimas consensuadas, los retos que mantienen atenazada la acción política e institucional en el Estado".

"Vivimos tiempos de gran incertidumbre, provocada, en ocasiones, por movimientos y formas de actuar en política que no tienen referencia en la tradición democrática, una incertidumbre acentuada por el desconocimiento de las consecuencias de una posible crisis económica", ha insistido.

También ha criticado "la ligereza con que se aborda la acción política, tomando sin demasiado fundamento y rigor decisiones clave que afectan al futuro". "Nuestro estado de alerta es máximo", ha añadido.

CONSECUENCIAS EN EUSKADI

El Lehendakari cree que Euskadi no se va a "sustraer a las consecuencias de las actuaciones y tensiones que determinadas políticas populistas están provocando". "Son actuaciones agravadas por la facilidad con la que consignas simples y falsas soluciones sencillas a problemas complejos se propagan a la velocidad del rayo. Todo ello afecta a la estabilidad en el Estado y puede afectarnos en Euskadi", ha aseverado.

No obstante, ha señalado que, si se toman "a tiempo las decisiones políticas y económicas pertinentes", hay "más posibilidades de que el coste social sea menor". Por ello, ha dicho que "aprecia la importancia del compromiso y el trabajo diario" porque "la hormiga que atesora en verano lo que necesitará en invierno".

Tras apuntar que no se puede "hacer nada para evitar una crisis global", ha explicado que si se puede "tratar de mitigar sus efectos"."Debemos anticipar soluciones y ejecutarlas en un marco de colaboración", ha subrayado.

En esta línea, ha remarcado que Euskadi es "un país solvente, implicado en la innovación, con visión estratégica compartida e inversiones que mantienen nuestra competitividad", en el que se ha asentado "la consolidación fiscal con una gestión rigurosa", lo que supone "un activo que ofrece confianza a la inversión y aumenta el atractivo del ecosistema económico vasco".

"Nuestro modelo se asienta en una gestión seria y responsable La estabilidad es nuestro mejor activo político para el crecimiento.Entiendo la Política como vocación de servicio a la sociedad y como instrumento para resolver los problemas de la ciudadanía, y no lo contrario", ha indicado.

A su entender, "las personas con responsabilidad política son la primera línea en el servicio público" y deben "actuar desde la seriedad y la responsabilidad, en función de las posibilidades reales". "Entiendo la Política como instrumento para equilibrar los excesos del mercado y buscar un reparto más justo y equitativo de la riqueza, una Política de servicio.Me preocupa, y mucho, la situación política en el Estado", ha reiterado.

Para el máximo representante del Ejecutivo vasco, "es descorazonador lo que está ocurriendo", con un nuevo llamamiento a elecciones generales, "con incapacidad de trazar cualquier vía de acuerdo y sumida en estrategias partidarias, sin compromiso institucional y sin proyecto compartido a medio plazo".

Tampoco considera "menos preocupante lo que sucede en Europa", donde "lo más grave es el clima global y su incidencia en la economía". "El mundo está en hilvanes. Me gustaría poder afirmar ante la sociedad vasca que no vamos a tener que afrontar incertidumbres. No puedo hacerlo, pero sí puedo afirmar que la estabilidad con que contamos en Euskadi es fundamental", ha destacado, para recordar su "una economía saneada, son empresas avanzadas y bien posicionadas en el mundo".

"Somos una sociedad equilibrada que garantiza los servicios esenciales y la protección social. Nuestra previsión es que vamos a seguir creciendo, algo menos, pero Euskadi va a crecer y generar empleo", ha manifestado, para subrayar su "empeño en garantizar las condiciones para que esa tendencia se mantenga en Euskadi".

Por ello, ha mostrado su compromiso en abordar "un gestión económica rigurosa" y preservar "la estabilidad política e institucional". "Es lo que estamos haciendo: visión, seriedad y compromiso", ha indicado.

PREVISIONES

El Lehendakari ha afirmado que su Ejecutivo mantiene la previsión de crecimiento económico del 2,3% para el presente año y el 2%para 2020, así como el objetivo de crear 16.000 empleos netos este año, "seguir reduciendo el paro por debajo del 10%" y acercarse a "la cota de 980.000".

Tras felicitarse por que la tasa de desempleo entre la juventud de 16 a 29 años se haya reducido del 29% de 2014 al 15% actual, ha afirmado que su "prioridad" es "generar crecimiento y oportunidades de empleo de mayor calidad". "Paso a paso vamos avanzando y el rumbo es correcto", ha dicho.

Urkullu ha insistido en que Euskadi es "un país solvente", que ha "asentado la consolidación fiscal con una gestión rigurosa delas cuentas públicas". "Euskadi ha sido nuestro escudo durante la crisis y es nuestra mejor plataforma para el futuro", ha defendido.