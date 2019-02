Urkullu cree que las elecciones "han estado en manos" de quienes han rechazado la aprobación de los PGE

El lehendakari, Iñigo Urkullu, permanece "expectante" ante un eventual adelanto de las elecciones generales, una posibilidad que, según ha dicho, "no ha estado en manos más que de quien no ha propiciado" la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que este pasado miércoles fueron rechazados al ser aprobadas las enmiendas de devolución de ERC, el PDeCAT, el PP, Ciudadanos, Foro Asturias y Coalición Canaria.

Urkullu, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Vasco, ha afirmado que desconoce si, finalmente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantará la fecha de las elecciones generales al no haber podido sacar adelante los PGE.

El lehendakari ha afirmado que permanece "expectante" al anuncio que pueda realizar este próximo viernes Sánchez en relación a una próxima convocatoria electoral.

En todo caso, ha explicado que su modo de entender la política es que el ejercicio de esta actividad ha de estar guiado por "un principio de realismo", y que el objetivo debe ser buscar "soluciones para todos los problemas".

"No siempre se puede. No ha estado, tampoco, en manos más que de quienes ayer no han propiciado los PGE. En ese sentido, cada uno sabrá cuál es el ámbito de posibles soluciones que se puedan plantear para todas las cuestiones que estaban sobre la mesa", ha manifestado.

ESPECULAR

Por su parte, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha rechazado "especular" sobre la fecha que podría fijarse para unas elecciones generales anticipadas, y ha recordado que desde el Ejecutivo autonómico siempre se ha subrayado la importancia de mantener la "estabilidad" institucional y de disponer de unos presupuestos "actualizados".

Respecto a la posibilidad de culminar en estas circunstancias el proceso de negociación iniciado con el Gobierno central para el traspaso a Euskadi de las competencias reconocidas en su Estatuto de Autonomía, pero que aún están en manos de la Administración central, ha explicado que el Ejecutivo vasco seguirá "empeñado" en lograr estas transferencias, ya sea con un gobierno "transitorio" o "permanente".