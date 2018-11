Urkullu espera que desde la Justicia haya un esfuerzo por la convivencia

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mostrado su esperanza en que, tras la decisión de la Abogacía del Estado haya un "esfuerzo" de la Justicia por "sentar las bases para una convivencia de la manera más normalizada posible" en Cataluña.

Urkullu, que se encuentra en viaje oficial en Buenos Aires, se ha referido a la determinación de la Abogacía del Estado de acusar a los políticos del proceso soberanista catalán de un delito de sedición en vez de rebelión y de otro de malversación.

Ha reconocido que no está "en nada satisfecho con una acusación de sedición y malversación" y que no quiere que se entienda que se queda "tranquilo" por la no acusación como rebelión.

Se ha reafirmado en que "nunca" se hubiera tenido que "judicializar la vida política" y menos aún "cuando se está hablando de procesos que inciden en la convivencia social".

Pese a ello, ha dicho que entiende la "contextualización de la Abogacía del Estado en un momento en el que ha habido procesos judiciales y condenas anteriores" que le puede llevar a una acusación que, para él, "en último extremo, podría haber sido solo de desobediencia".

Ha añadido que mantiene un "punto de esperanza" después de que la Abogacía del Estado haya "ratificado" el posicionamiento que ha mantenido él en todo momento de que "no hubo violencia organizada ni un propósito de violencia" en el proceso soberanista.

El lehendakari también ha expresado su deseo de que este cambio de criterio de la acusación ejercida por la Abogacía del Estado pueda suponer una modificación de la situación de prisión preventiva de los políticos soberanistas.

Urkullu ha reiterado que "no es de recibo que se mantenga un año de prisión provisional preventiva" cuando existen otros métodos, como los controles telemáticos, si se quiere "evitar lo que pudiera ser un riesgo de fuga", como razón que se arguyera para "no dejar a los presos en la calle hasta la sustanciación del proceso judicial".

"Espero que esta actitud de la Abogacía del Estado de que no hubo una rebelión facilite también la situación de las personas que se mantienen encarceladas", ha concluido.