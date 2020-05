Urkullu no pone fecha electoral pero quiere un nuevo Parlamento cuanto antes

El lehendakari, Iñigo Urkullu, aún no ha decidido cuándo serán las elecciones autonómicas, pero ha transmitido a los partidos su deseo de contar con un nuevo Parlamento Vasco "cuanto antes", aunque no tiene "preferencia" por ninguna fecha.

Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, tras la segunda reunión que el lehendakari ha mantenido con los líderes de los partidos vascos para analizar la fecha de celebración de las elecciones, que estaban previstas para el 5 de abril, pero que fueron suspendidas por la pandemia de coronavirus.

En ella el lehendakari ha explicado que este es el momento de "valorar" la celebración de las elecciones en julio, porque, "si la evolución de la pandemia sufriese un retroceso", existiría aún "la opción alternativa de septiembre-octubre".

El portavoz ha asegurado que el lehendakari no se decanta por julio o por una fecha concreta dentro de julio y que su "prioridad absoluta" es garantizar la salud de los ciudadanos. Ha desvelado también que no habrá más reuniones para tratar este tema y que, una vez oídos los planteamientos de los partidos Urkullu, tomará y comunicará su decisión, aunque aún no se sabe cuándo.