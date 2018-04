Urkullu pide un gobierno estable en Cataluña y evitar nuevas elecciones

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado hoy que Cataluña necesita cuanto antes un gobierno "estable" y "sólido" y evitar la celebración de unas nuevas elecciones.

Urkullu se ha manifestado así al ser preguntado por la situación que atraviesa Cataluña y el pleno de investidura de Jordi Sànchez del próximo viernes durante una rueda de prensa conjunta con el ministro-presidente de la región belga de Flandes, Geert Bourgeois, de visita oficial en Euskadi.

El lehendakari ha insistido en la importancia de que Cataluña cuente cuanto antes con un gobierno de la Generalitat que ponga "fin" a la "excepcionalidad" que supone el artículo 155 de la Constitución para recuperar las instituciones del autogobierno y la "normalidad" en las relaciones institucionales.

Ha reclamado en numerosas ocasiones diálogo y ha dicho que cree en la posibilidad de un acuerdo entre los partidos catalanes que evite la celebración de unas nuevas elecciones, que según ha opinado, "nadie en Cataluña desea".

También ha incidido en que no se puede dar solución a la problemática catalana a través de la justicia y que se trata de una cuestión política que tiene que ser abordada a través del diálogo político.

La llamada al diálogo también la ha hecho Bourgeois, quien ha respaldado la posición de Urkullu de reclamar un gobierno estable para Cataluña, aunque ambos han reconocido que en su reunión de hoy no han abordado la problemática catalana ya que se ha centrado en cuestiones bilaterales.

El ministro-presidente de Flandes ha insistido también en la necesidad de acabar con la situación que ha desencadenado la aplicación del articulo 155 en Cataluña y ha apelado al diálogo, "quizás" con la mediación de otras personas o instituciones, para dar solución a esta problemática.

Urkullu también ha indicado que la decisión de un juez alemán de no contemplar la extradición del expresident Carles Puigdemont en base a un presunto delito de rebelión demuestra que no existe este tipo de delito si no hay violencia.

El lehendakari ha añadido que es importante tener en consideración esta decisión de la justicia alemana, porque ayudaría a entender que esto no es algo que se puede gestionar por las vías judiciales sino por el diálogo político.

Bourgeois ha defendido por su parte la independencia judicial y la separación de poderes en los países de la Unión Europea pero ha reconocido la problemática que se genera en materia de extradición cuando los códigos penales son diferentes.

En este sentido ha opinado que la situación de los dirigentes catalanes podría acabar en el tribunal de Justicia de Luxemburgo dada la diversidad de criterios y ha recordado que en Bélgica no existe rebelión sin violencia.