Urkullu insta a los partidos a proponer soluciones y no "repartir culpas"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha instado este miércoles a los representantes políticos, ante el nuevo escenario electoral en España, a que utilicen el periodo que queda hasta los nuevos comicios para "proponer soluciones y no para repartir culpas".

Urkullu se ha referido brevemente a este asunto durante su intervención en el acto de inauguración del curso de la Universidad de Deusto, en el que ha reprochado a los responsables políticos la "falta de diálogo con voluntad de acuerdo".

"Estamos abocados a un nuevo escenario electoral. No voy a valorar más este proceso que, en estos cuatro años, nos ha traído hasta aquí, pero la falta de diálogo con voluntad de acuerdo por parte de los responsables políticos no es una buena noticia. Solo pido que el periodo que nos queda se utilice para proponer soluciones y no para repartir culpas", ha señalado el lehendakari.

Urkullu ha abogado por la acción política como "servicio y respuesta a las necesidades sociales", a lo que "obliga" la representación otorgada por los ciudadanos, y ha asegurado que este es el modo de hacer política que va a seguir defendiendo.