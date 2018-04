VÍDEO | Vera cree que “hubiesen acabado” con Felipe González si se hubiera vinculado con un atentado de los GAL

El que fuera secretario de Estado de Seguridad habla este domingo en 'Salvados' sobre los GAL. "Hubiesen acabado con él", dice sobre si el entonces presidente hubiese asumido alguna responsabilidad

"En este tema, el que ha dado la cara he sido yo, por eso, siempre me aconsejan el silencio. 'No salgas porque cada vez que sales te parten la cara", dice en otro spot del programa de Jordi Évole de La Sexta

"¿Cree que el Estado se puso al mismo nivel que la organización terrorista?", le pregunta Évole. "Los que empezaron a matar fueron los de ETA", responde Vera