VOX decidirá tras las elecciones a qué grupo del Parlamento Europeo se une

El secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, declaró hoy que esa formación sólo decidirá a qué grupo parlamentario de la Eurocámara se unirá después de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo.

"No tomaremos la determinación de a qué grupo nos adscribiremos o a qué grupo apoyaremos hasta que no se celebren las elecciones y veamos realmente la capacidad y la fuerza que tienen nuestros eurodiputados" y "otros grupos parlamentarios", declaró Ortega Smith a la prensa tras pronunciar una conferencia contra el independentismo catalán en una sala del Parlamento Europeo.

La conferencia fue auspiciada por el eurodiputado polaco Kosma Zlotowski, del partido de derecha nacionalista Ley y Justicia (PIS), que Gobierna Polonia y adscrito en la Eurocámara al conservador y euroescéptico Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.

Otra opción natural para VOX, al que la última proyección de sondeos elaborada por la Eurocámara le otorga siete eurodiputados, sería integrar el Grupo de Europa de las Naciones y las Libertades donde está la Agrupación Nacional (antiguo Frente Nacional) de la ultraderechista francesa Marine Le Pen.

"La configuración del próximo Parlamento Europeo va a variar sustancialmente respecto al actual. Por lo tanto, hasta que no tengamos la configuración de los nuevos grupos y no sepamos lo que va a defender cada grupo no nos posicionaremos", añadió Ortega Smith, quien reconoció "encuentros con diferentes parlamentarios de diferentes grupos políticos".

El secretario general de VOX dijo que, en cualquier caso, su partido estará "allí donde se defienda la Europa de la libertad, la Europa de los Estados-nación, la seguridad en nuestras fronteras, la desburocratización de Europa y, por supuesto, la bajada de impuestos en Europa".

"Y donde se combata con mayor firmeza a los del lacito amarillo; es decir, a aquellos que llevan en la solapa un símbolo que no es otra cosa que una horca amarilla a las libertades y al Estado de Derecho", concluyó en referencia al independentismo catalán.