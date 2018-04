Valcárcel asegura que fue ajeno a contratos en el congreso del PP en Valencia

El expresidente de la Región de Murcia y presidente del comité organizador del XVI Congreso Nacional que el PP celebró en Valencia en 2007, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado hoy que se mantuvo ajeno a las cuestiones legales y administrativas de dicho congreso.

Valcárcel ha comparecido hoy en la comisión parlamentaria de Les Corts Valencianes que investigan la gestión de Feria Valencia y se ha expresado en estos términos al ser preguntado por el citado congreso, en el que Mariano Rajoy resultó elegido presidente del PP.

El alquiler de las instalaciones a Feria Valencia no fue abonado por el partido y casi 10 años después, en junio de 2017, un juzgado de Madrid condenó al PP a abonar los 568.511 euros que adeudaba a Feria Valencia, además de los intereses legales.

A preguntas de los diputados, Valcárcel ha indicado que desconoce el motivo del impago de la citada factura y que sólo supo de este hecho por la prensa posteriormente.

"Sé lo que sabe cualquier otra persona que se mantuvo al margen de las negociaciones, contratos o acuerdos. Mi papel fue única y exclusivamente político, ajeno a cuestiones legales y administrativas", ha insistido.

"La víspera del congreso vine a Valencia a conocer las instalaciones, que ya habían sido previamente pactadas", ha apuntado el expresidente murciano, quien ha asegurado que no recuerda quién le informó sobre la contratación de dichas instalaciones: "supongo que algún miembro de la dirección del partido, no me acuerdo. Podría haber sido perfectamente Mariano Rajoy, pero no lo fue".

Asimismo, ha insistido en que: "yo abrí el congreso y se acabó mi participación como presidente, posteriormente lo dirigió Rita Barberá, a la que tengo un tremendo aprecio y admiración, y lo hizo muy bien".

"No me preocupé de lo que no era mi cometido. No sé ni la cuota que pago yo al mes en mi partido... y no lo considere una broma de mal gusto", ha indicado al diputado socialista David Cerdán, quien se ha mostrado sorprendido por el "milagro" de la organización de un congreso del que, según ha ironizado, "nadie se encargó".

Este diputado del PSPV-PSOE, en su último turno de palabra, se ha dirigido a Valcárcel: "márchese tranquilo porque creemos sus palabras, pero entendemos que si nadie en Génova se preocupó del pago de la factura es que el PP valenciano entendía que Feria Valencia era suya y la usaba como le daba la gana. Sabemos dónde está el pozo negro".