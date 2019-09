El alcalde de Valencia (Compromís) aboga por coalición a la izquierda de PSOE

El alcalde de Valencia y coportavoz de Compromís, Joan Ribó, ha sostenido que "no hay en absoluto condiciones" para que su coalición concurra en solitario a las elecciones generales del 10N, por lo que ha abogado por una alianza "lo más amplia posible" de fuerzas "a la izquierda del PSOE".

Así lo ha defendido Ribó en Los desayunos de EFE en el Colegio de Abogados de Valencia en relación al debate surgido en el seno de su coalición sobre una u otra opción y, aunque ha recordado que se tiene que "definir" en la Ejecutiva de este lunes, ha manifestado que su posición "es clara".

"Creo que deberíamos ir en una coalición lo más amplia posible -ha precisado-. La Comunidad Valenciana no tiene estructura informativa suficiente como puede tener el País Vasco o Cataluña para ir solo ni creo que sea la mejor opción".

"A mí la opción que me gustaría más, por decirlo de una manera rápida, es a la izquierda del Partido Socialista. Es una opción que hay que negociar rápidamente, que no es fácil, pero sería para mí y para muchos de nosotros la opción preferida", ha asegurado.

Ribó ha defendido que Compromís "está necesitado de tener un peso en Madrid por muchísimas cosas" y ha recordado que tras las pasadas elecciones generales, ya comentó que "hasta que no cambiaran muchas cosas en esta comunidad no se podría ir solo a las elecciones porque no se nos veía".

Ha incidido en que se "pierden", a pesar de que su diputado nacional, Joan Baldoví, es "el líder mejor valorado muchas veces del Parlamento" pero ha apuntado que en los debates de política general en las televisiones estatales, que son las que se ven "masivamente" en la Comunidad Valenciana su opción no está representada "si vas solo" y eso hace que "desaparezca un poco".

Preguntado si la posibilidad de ir con Podemos les puede restar porque su falta de entendimiento con el PSOE ha abocado a unas nuevas elecciones, ha rechazado hacer "culpable a nadie en este proceso".

Sin embargo, ha resumido: "si no hubiera habido coalición en Valencia el principal responsable sería yo; si no hubiera habido coalición en la Generalitat el máximo responsable sería Ximo Puig; si no hay coalición a nivel estatal, el principal responsable es aquel que tiene más votos y es el candidato a presidente".

"Hay responsabilidades de todo el mundo pero el principal responsable está claro que se llama Pedro Sánchez", ha concluido.