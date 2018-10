C. Valenciana y Murcia instan a repensar la gestión de los flujos migratorios

La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia plantearon hoy la necesidad de reflexionar más sobre la gestión de la inmigración en la Unión Europea (UE) y en su posición de regiones mediterráneas, instaron a asumir el reto desde la "corresponsabilidad" entre los diferentes gobiernos.

"Desde 2007 han muerto en el Mediterráneo, nuestro mar, casi 100.000 personas, una situación insoportable ética y moralmente. Es urgente una nueva perspectiva de gestión de flujos migratorios", dijo el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ante el pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) en Bruselas.

Puig se mostró de acuerdo con la secretaria de Acción Exterior del Gobierno vasco, Marian Elorza, que había planteado previamente la necesidad de afrontar la inmigración "desde la corresponsabilidad", y recordó que su comunidad acogió al barco Aquarius cuando vagaba por el Mediterráneo con cientos de personas a bordo, muchos de ellos menores.

"Tuvimos una excepcional respuesta de nuestros ciudadanos, de los que me siento orgulloso. No me siento orgulloso de que tantos países le cerraran la puerta", criticó, en referencia a socios de la UE como Malta o Italia que se negaron a acoger la nave.

Puig subrayó el papel "esencial" de las regiones para contribuir a una a política que favorezca una inmigración ordenada y segura, promueva el desarrollo y facilite la integración de los inmigrantes, y anunció su intención de convocar en una cumbre a "actores de carácter local" de ambas orillas del Mediterráneo para proponer "acuerdos de unidad y no ruptura" en materia migratoria.

En unas declaraciones a la prensa tras su intervención, confirmó que este encuentro se produciría en la Comunidad Valenciana, aunque no precisó en qué fecha.

"Lo que no se puede bajo ningún concepto es continuar como hasta este momento", advirtió.

En el debate migratorio intervino también el director general de la Unión Europea para la Región de Murcia, Manuel Pleguezuelo, quien recalcó que es necesario hablar del "y después qué" que llega tras la primera acogida de los inmigrantes, es decir, los proyectos de integración.

En este sentido, recordó que un proyecto de integración laboral e inclusión social para refugiados del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia recibió este martes el premio RegioStars, el galardón más importante de la Comisión Europea (CE) para iniciativas de desarrollo regional financiadas con los fondos de cohesión.

"Casi 200 personas en una región pequeña han encontrado trabajo gracias a la inversión del Fondo Social Europeo", aseguró, y agregó que convertir en "transversal" el Fondo de Asilo y Migración es "una de las claves" para afrontar la situación.

"La mejor política social es tener un empleo digno", concluyó.