Valerio tilda de "alarma" el auge de Vox y pide "responsabilidad" a PP y C's

La ministra de Empleo, Magdalena Valerio, calificó hoy de "alarma" la entrada de Vox en el Parlamento andaluz y llamó a la "responsabilidad" al PP y Ciudadanos para que el "peso real" de esta formación ultraderechista sea "el menor posible".

"La primera alarma ha surgido", dijo la ministra en declaraciones a los medios en Bruselas tras reunirse con la comisaria de Empleo, Marianne Thyssen, después de que este partido sumara doce escaños en las elecciones autonómicas de este domingo en Andalucía, con un 11 % de los votos, comicios en los que el PSOE ha perdido 14 diputados.

Valerio admitió que éste "no ha sido un buen resultado" para su formación, pero consideró que "esto puede influir en positivo" de cara a los próximos comicios europeos y autonómicos de mayo.

"Todas esas personas que no quieran que estos partidos sigan ganando peso tienen que ir a votar y concienciarse de que la abstención no es buena", defendió, y consideró que "algunas personas hoy se están arrepintiendo de no haber ido a votar ayer".

Respecto a los elementos que han podido influir en este resultado, consideró que es "una concatenación de causas".

"No me aventuraría a decir que haya sido por el tema catalán", agregó.

En cuanto al escenario para formar un Gobierno en Andalucía, abierto tras casi 40 años de Gobierno socialista en la región, con un resultado de 33 escaños para el PSOE, 26 el PP, 21 Ciudadanos y 17 para Adelante Andalucía, Valerio hizo una llamada a frenar una coalición con Vox.

"Espero que los partidos, tanto Ciudadanos como Podemos, PP y PSOE se pongan de acuerdo para intentar evitar que Vox adquiera más predicamento del que ya acaba de adquirir", dijo.

En concreto, pidió a PP y Ciudadanos que "se sumen a tener un sentido de la responsabilidad" y den "una salida a Andalucía que sea buena para sus ciudadanos".

En cuanto a la posibilidad de adelantar las elecciones generales en España, subrayó que "el competente" para tomar esa decisión es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque dijo que "en absoluto" considera "que sea el momento".

"Tenemos todavía muchas cosas por hacer", concluyó.