Valerio insta a todos a "apagar fuegos y no encenderlos" en Cataluña

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha instado a todos los partidos a "apagar incendios y no encenderlos" en Cataluña porque echar más leña al fuego no va a llevar más que a seguir incrementando la confrontación y "eso no es buena cosa", ha puntualizado.

En declaraciones en el Congreso, tras comparecer en la Comisión de Trabajo y Migraciones, Valerio ha dirigido este mensaje "tanto a los de una sensibilidad como a los de otra" y ha manifestado su deseo de que se "calme la situación" para que se pueda vivir con normalidad en Cataluña que "es lo que quiere la ciudadanía".

"Yo creo que en Cataluña lo que hay que hacer es apagar incendios y no encenderlos", ha contestado al ser preguntada por si considera que hay un uso partidista de la polémica por los lazos amarillos.

Y ha añadido que echar leña al fuego de esta confrontación solo va a incrementarla y "eso no es buena cosa ni para Cataluña ni para el resto de España ni, en especial, para la ciudadanía de a pie que vive allí".