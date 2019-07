Valerio considera "fuera de lugar" pedir la dimisión de Marlaska

La ministra española de Empleo en funciones, Magdalena Valerio, consideró este lunes "totalmente desmedida" y "fuera de lugar" la petición de Ciudadanos de que dimita el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras los abucheos a políticos de la formación naranja en el Orgullo.

La ministra mostró su rechazo a las agresiones contra Ciudadanos, pero opinó que ese partido mantiene un rumbo "relativamente errático" por sus acuerdos con la ultraderecha de Vox para conformar gobiernos de coalición entre el PP y la formación liderada por Albert Rivera.

"En cuanto a la petición de dimisión del ministro Marlaska, me parece totalmente desmedido, fuera de lugar, porque desde luego el ministro Marlaska es un estupendo ministro, es una persona seria, es una persona responsable y no estoy para nada de acuerdo con esta petición", declaró la ministra a la prensa durante una reunión de titulares de Empleo de la Unión Europea celebrada este lunes en Bruselas.

En cualquier caso, recalcó que ella es partidaria del respeto a la libertad de manifestación y de expresión, y reprobó las acciones contra los políticos de Ciudadanos en la manifestación del sábado.

"No me gusta que se agreda verbalmente a ninguna persona. Por lo tanto, lo que ocurrió en la manifestación del Orgullo Gay en relación con las personas que participaron del grupo de Ciudadanos no me parece correcto y, desde luego, para mí resulta algo reprobable", comentó.

La Policía Nacional tuvo que escoltar el sábado durante la manifestación del Orgullo a dirigentes de Cs para que pudieran abandonarla tras estar dos horas bloqueados por asistentes que les abuchearon y gritaron "Fuera, fuera" y "Esto os pasa por liaros con fachas".

La portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, estuvo presente y pidió el domingo la dimisión inmediata del ministro del Interior por considerarlo un "incendiario irresponsable" que alimentó el odio contra su formación en la marcha del Orgullo, una exigencia a la que se han sumado dirigentes de Vox y del PP.

Arrimadas ha exigido la marcha de Grande-Marlaska por unas declaraciones en las que el ministro afirmaba que es ilusorio pensar que no va a tener consecuencias "pactar con quien de una forma descarada, incluso obscena, trata de limitar los derechos humanos", en concreto los del colectivo LGTBI, en referencia al apoyo de Vox a la coalición de PP y Cs en el Ayuntamiento de Madrid.

Valerio apuntó este lunes que Ciudadanos mantiene un rumbo "relativamente errático desde el punto de vista político", en referencia a los pactos con Vox para que la formación de extrema derecha facilite ejecutivos de coalición entre el PP y el partido naranja.

Así, calificó de "extraña" la situación que viven los de Rivera, "que es un sí pero no a Vox, un no pero sí".

"Quiere participar y tener a Vox, y de alguna manera utilizar a este grupo político para conseguir en algunos lugares el gobierno, pero luego como que lo rechaza", señaló.

También dijo suponer que Ciudadanos "en algún momento tendrá que definirse".

"Por ahora, la verdad es que es un poco errático", reiteró.