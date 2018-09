Valls a Colau: "Gestionar una ciudad, cuando no estás preparado, no es fácil"

El ex primer ministro francés y aspirante a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha dicho hoy a la alcaldesa Ada Colau que "no es fácil" gestionar una ciudad cuando no se está "preparado" y, frente a las críticas de otros partidos a su candidatura, ha exhibido su "experiencia" política en Francia.

En su primera comparecencia ante los medios tras anunciar ayer que se postulaba para la alcaldía de Barcelona, Valls ha reiterado sus críticas hacia Colau, desde el "respeto", por su gestión al frente del consistorio barcelonés.

"Ser alcalde no es fácil (...) Gestionar una ciudad, cuando no estás preparado, no es fácil. No resolver los problemas cuando decías que los resolverías; todo esto no es fácil", ha subrayado Valls tirando de ironía, considerando además que Barcelona "se ha deteriorado", tanto en su "imagen" como en la calidad de vida de los barceloneses bajo el mandato de Colau.

Valls, así, ha enumerado algunos de los "graves problemas" que tiene a su juicio Barcelona y que Colau no ha sabido "gestionar", como la vivienda, la inseguridad ciudadana, la pobreza, la "criminalización" del turismo, las desigualdades o la subida de los precios en general en la Ciudad Condal.

Por contra, el candidato a la alcaldía ha exhibido su larga "experiencia" en las instituciones francesas en las que ha desempeñado diversos cargos como alcalde de Evry, diputado, ministro del Interior y primer ministro, frente a la falta de "preparación" de la alcaldesa: Esa experiencia "da mucha fuerza", ha recalcado.