Valls: Defender la Constitución no es cosa de partidos, es de todos

Manuel Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, ha justificado hoy su presencia en la manifestación de este domingo en la plaza de Colón de Madrid por su convencimiento de que defebder la Constitución "no es cosa de partidos, es cosa de todos los españoles".

"El debate no era VOX", ha insistido Valls en declaraciones a EFE, aunque no obstante ha reconocido que declinó subir al escenario tras la lectura del manifiesto, como sí hicieron otros dirigentes políticos, porque "no tenía que estar al lado de un partido como VOX" y porque no estaba entre los organizadores.

Como aspirante a la alcaldía de Barcelona, Valls ha asegurado que debía estar junto a quienes defienden cuarenta años de democracia, los valores de la transición y la Constitución, "una de las más democráticas y progresistas del mundo".

Manuel Valls ha criticado la actuación del Gobierno respecto a las negociaciones en la mesa de partidos catalanes, especialmente en lo relativo a la admisión de la figura del relator, y se ha quejado de la degradación de las instituciones.

"Tenemos que recuperar el camino del diálogo, pero ha pasado algo, hay algo que se rompe y tenemos que ir con cuidado", ha dicho el ex primer ministro francés.