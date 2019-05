Valls: "Pase lo que pase, mi vida está en Barcelona"

El candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls, avalado por Ciudadanos, asegura que "pase lo que pase" en las elecciones municipales su vida está ahora en la ciudad condal pues tiene ganas de "reencontrar un equilibrio personal".

"No he venido aquí para hacer una segunda carrera. Tengo un proyecto, que es Barcelona. Asumiré mis responsabilidades como alcalde o concejal. Ya he participado en el debate nacional. Tengo ganas de vivir, de llevar una vida equilibrada", dijo Valls en una entrevista que publica hoy el diario francés "Le Parisien".

En la entrevista, el ex primer ministro del Gobierno socialista de François Hollande explica que el detonante para entrar en la política de Cataluña fue la crisis independentista y la defensa de la unidad de España.

Si bien presentarse a estas elecciones al principio le pareció "imposible" por lo que suponía dejar Francia, en su interior se dijo "esto es lo que necesito".

"Una nueva vida, una nueva etapa. Sin duda, echaba de menos el Mediterráneo, el sol y Barcelona. Sin duda, la necesidad de reencontrar un equilibrio personal", explicó.

En Barcelona, ha encontrado "una especie de regreso a mis orígenes que nunca perdí, cambios en mi vida personal...", apuntó, en referencia, según "Le Parisien", a su pareja, Susana Gallardo.