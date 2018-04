Valls confía en una solución política en Cataluña porque una separatista es imposible

El ex primer ministro francés, Manuel Valls, ha asegurado hoy que una solución separatista para Cataluña "no es posible" por lo que ha mostrado su confianza en que habrá una "solución política" del conflicto soberanista, una "llave" que no puede ser ir contra el Estado de derecho.

En un encuentro informativo organizado por EFEForo Líderes, ha destacado que en Francia y en Europa en general se tardó en entender los desafíos de Cataluña y el hecho de que era "un desafío para toda la UE" no solo para España porque "si se rompe un Estado, una nación como España, se rompe después Europa.

Por eso, se ha implicado en este debate, ha dicho, del que ha destacado que los dirigentes independentistas se hayan vuelto antieuropeos, ya que "el nacionalismo es siempre pequeño" y no es la misma cosa que el patriotismo.

"Se puede ser patriota y amar a Europa, no se puede ser nacionalista y amar a Europa", ha advertido.

Sobre la solución política, Valls ha considerado que "hay mucha gente para construirla", pero no ha querido ahondar más en esto, mas allá de indicar que es labor de los partidos políticos que deben actuar "con responsabilidad y voluntad de reflexión" para buscar esta solución "juntos".

"Hay un callejón sin salida en el que no hay, de momento una llave política, pero tendrá que haberla", ha afirmado, y ha añadido que esta llave "no puede ser el separatismo, el independentismo, no puede ser la voluntad de ir en contra de la democracia y el Estado de derecho".

Esta solución va a necesitar "tiempo", según Valls, además de "responsabilidad" y "moderación en las palabras" por parte de todos.

Valls ha destacado que lo positivo para Cataluña en estos meses es "el fracaso del proceso separatista" al que no ve "ningún sentido" ni político, ni económico y ha criticado la "irresponsabilidad absoluta" de quien abucheó al Rey durante su visita a Barcelona tras los atentados de agosto.

Para el ex primer ministro francés en una democracia "hay políticos presos pero no hay presos políticos" y ha subrayado que una opinión política se puede defender pero ir contra el Estado de derecho tiene "consecuencias judiciales y, por supuesto, "no puede haber exiliados políticos".

El también ex primer ministro ha hecho una referencia a ETA y ha dicho que, sin comparar la situación, "los etarras no eran políticos, no eran exiliados ni estaban en la lucha armada contra el estado franquista".

Además, ha insistido en que en España "no hay exiliados políticos" y la justicia tiene que tratar el tema de Puigdemont "desde este análisis y con esos valores".