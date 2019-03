Vara admite que le cuesta mucho criticar a Ana Pastor, que ha dicho que PSOE iría "dopado" a las elecciones con decretos

Vara se ha pronunciado así al ser preguntado por el hecho de que Pastor criticara que el PSOE iría "dopado" a las elecciones si se convalidaran los decretos por la Diputación Permanente, a lo que ha remarcado que le "cuesta mucho ejercer sobre ella ninguna crítica" porque "simboliza una manera de estar en política que ojalá hubiera muchos en todos los partidos".

"A mi me cuesta mucho decir nada negativo de Ana Pastor, lo reconozco, me parece que simboliza una manera de estar en política que ojalá hubiera muchos en todos los partidos y me cuesta mucho ejercer sobre ella ninguna crítica, me parece que yo como español me siento bien con personas como ella al frente de una institución como el Congreso de los Diputados", ha asegurado Vara.

En la rueda de prensa celebrada este miércoles en Mérida tras la reunión del Consejo de Gobierno, el presidente extremeño ha evidenciado que la presidenta del Congreso y él están "probablemente en las antípodas en la manera de pensar en muchas cosas" pero ha aseverado que tiene "todo el respeto hacia lo que ha manifestado a lo largo de su vida, sobre su carrera política", al tiempo que ha recordado que trabajaron "juntos" cuando Pastor era ministra de Sanidad y él consejero del ramo.

"Y me cuesta mucho, lo reconozco, poderle sacar de contexto una frase para criticarla; obviamente ya sabemos quien ha ido dopado a las elecciones en este país", ha apostillado Vara. DECRETOS

Asimismo, preguntado por las medidas que se plantea el PP para frenar los decretos leyes anunciados por el Gobierno de Pedro Sánchez, Vara ha considerado que con ello los 'populares' "hacen su papel de oposición" porque, a su juicio, "cuanto más cosas se hagan (por parte del Ejecutivo central de Sánchez), más diferencias se apreciarán entre lo que se hacía y lo que se hace".

El jefe del Ejecutivo extremeño ha manifestado que esto "forma parte de la dinámica en la que estamos de 'dígame usted de lo que se habla que me opongo'". "El nombre de pila más usado ahora mismo en España es don me opongo o doña me opongo", ha ironizado.