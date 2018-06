Vara asevera que no va "a permitir que se cierre" la Central Nuclear de Almaraz "si no hay una alternativa"

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta del presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, sobre "las medidas previstas por la Junta de Extremadura para la comarca de Campo Arañuelo ante la confirmación del nuevo Gobierno de España de cerrar las centrales nucleares que cumplan 40 años de vida".

En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Popular, José Antonio Monago, ha señalado que "la moción de censura trae" como consecuencia que "Almaraz cierra", ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recoge "en su programa electoral el no a la energía nuclear".

Ante esta situación, Monago ha criticado a Fernández Vara porque "en este tema lleva tres años de siesta, no ha hecho nada" cuando "la central se va a cerrar porque cumple los 40 años de vida, y Sánchez ha dicho que a los 40 años se cierran las centrales nucleares".

Monago ha recordado que el PP ha "ofrecido alternativas a este tema", como que el impuesto sobre la incidencia en el medio ambiente, que tiene un importe de 98 millones de euros, se destinara a la comarca de Campo Arañuelo en la que radica la central, mientras que ha lamentado que el presidente extremeño "no ha planteado nada".

Con esta actuación, el presidente del Grupo Popular ha alertado que el Gobierno "va a hacer una moción de censura al Campo Arañuelo y al norte de Cáceres", una "moción de censura en definitiva a nuestra tierra y a los trabajadores de la planta".

Así, Monago ha señalado que Vara "sigue así, sin hacer absolutamente nada en esta materia", tras lo que "llegará el cierre y no hay alternativa".

VARA DICE

En su respuesta, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado que el cierre de Almaraz "no va a ocurrir", ya que "primero, el Gobierno no lo va a plantear, porque no lo puede plantear" porque existen factores como la posición de las empresas propietarias, del Consejo de Seguridad Nuclear o del Parlamento, entre otras cuestiones.

"Obviamente que algún día cerrará, pero no va a ser ahora, y eso se lo puedo asegurar, porque eso no lo ha dicho el Gobierno de España", ha reafirmado el presidente de la Junta, quien ha explicado que "hay por medio muchos factores que influyen", como que él no va "a permitir que se cierre si no hay una alternativa".

Además, el presidente extremeño ha recordado que la Central Nuclear "tiene unos dueños" que tienen que pedir la continuidad o no de la planta, por lo que su cierre "dependerá" de factores como qué dicen los dueños de la empresa, el Consejo de Seguridad Nuclear y la ley de cambio climático.

En cualquier caso, Fernández Vara ha considerado "razonable y obvio que se establezca un calendario de cierre de las centrales nucleares", para que esto se haga "de una manera armónica y habiendo alternativas energéticas y económicas", y "en definitiva, para que las cosas se hagan bien".

Ante esta situación, el presidente extremeño ha aseverado sobre la comarca de Campo Arañuelo que si el PP hubiera seguido gobernando en Extremadura, "el tabaco hoy se hubiera terminado, porque iba cayendo, cayendo y cayendo", mientras que en la actualidad "por primera vez se ha recuperado la contratación", ha concluido.